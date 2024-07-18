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Маск ответил Байдену, обвинившему его в попытке купить выборы

Маск ответил Байдену, обвинившему его в попытке купить выборы - РИА Новости, 18.07.2024

Маск ответил Байдену, обвинившему его в попытке купить выборы

Американский предприниматель Илон Маск ответил в соцсети X на критику президента США Джо Байдена, обвинившего его в намерении "купить президентские выборы",... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:30

2024-07-18T08:30

2024-07-18T12:17

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск ответил в соцсети X на критику президента США Джо Байдена, обвинившего его в намерении "купить президентские выборы", которые пройдут в ноябре. "Я живу в его голове совершенно бесплатно", — написал глава Tesla.Так он ответил на пост Байден, который опубликовал ссылку на сбор пожертвований для Демпартии. На странице этого сайта изображены соперник Байдена на выборах Дональд Трамп и Илон Маск. В подписи президент пожаловался, что устал от Маска и его богатеньких друзей, "пытающихся купить эти выборы".Еще в прошлом году Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена, а в последнее время не раз резко высказывался в его адрес. Так, после дебатов претендентов на пост президента миллиардер предположил, что американским государством на самом деле никто не управляет, затем обвинил Байдена в том, что тот не в состоянии читать тексты выступлений даже с помощью телесуфлера, а также заявил, что нынешний глава Белого дома никогда не согласится на дебаты на платформе X. Кроме того, Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа.

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в мире, технологии, сша, илон маск, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024