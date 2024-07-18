https://ria.ru/20240718/luchikhin-1960425431.html

Умер актер из "Солнцепека" Лучихин

Умер актер из "Солнцепека" Лучихин - РИА Новости, 18.07.2024

Умер актер из "Солнцепека" Лучихин

Актер Игорь Лучихин, сыгравший в фильмах "Солнцепек" и "Дорога к дому", умер на 63-м году жизни, сообщили в пресс-службе Драматического театра Черноморского... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:18

2024-07-18T11:18

2024-07-18T13:11

севастополь

тула

пенза

культура

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960427064_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_15530a4750ed97acbe1a481d3bd972c6.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Актер Игорь Лучихин, сыгравший в фильмах "Солнцепек" и "Дорога к дому", умер на 63-м году жизни, сообщили в пресс-службе Драматического театра Черноморского флота России имени Бориса Лавренева в Севастополе. "С прискорбием сообщаем о скоропостижной смерти актера нашего театра Игоря Лучихина. Еще вчера утром он отработал репетицию и чувствовал себя хорошо, а вечером его не стало", — говорится в публикации.В театре выразили соболезнования родным и близким артиста и отметили, что теперь он стал "частью театральной истории". Игорь Лучихин родился 6 февраля 1962 года в Ульяновске. Учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии и в Ярославском театральном институте. До театра Черноморского флота служил в кукольных театрах Пензы, Ульяновска и Камчатки, с 2008 года был актером Тульского театра драмы. Снимался в фильмах "Дорога к дому", "Солнцепек", сериалах "Жена олигарха" и "Гражданин начальник".

севастополь

тула

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, тула, пенза, общество