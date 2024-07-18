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Умер актер из "Солнцепека" Лучихин
Умер актер из "Солнцепека" Лучихин - РИА Новости, 18.07.2024
Умер актер из "Солнцепека" Лучихин
Актер Игорь Лучихин, сыгравший в фильмах "Солнцепек" и "Дорога к дому", умер на 63-м году жизни, сообщили в пресс-службе Драматического театра Черноморского... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:18
2024-07-18T11:18
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Актер Игорь Лучихин, сыгравший в фильмах "Солнцепек" и "Дорога к дому", умер на 63-м году жизни, сообщили в пресс-службе Драматического театра Черноморского флота России имени Бориса Лавренева в Севастополе. "С прискорбием сообщаем о скоропостижной смерти актера нашего театра Игоря Лучихина. Еще вчера утром он отработал репетицию и чувствовал себя хорошо, а вечером его не стало", — говорится в публикации.В театре выразили соболезнования родным и близким артиста и отметили, что теперь он стал "частью театральной истории". Игорь Лучихин родился 6 февраля 1962 года в Ульяновске. Учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии и в Ярославском театральном институте. До театра Черноморского флота служил в кукольных театрах Пензы, Ульяновска и Камчатки, с 2008 года был актером Тульского театра драмы. Снимался в фильмах "Дорога к дому", "Солнцепек", сериалах "Жена олигарха" и "Гражданин начальник".
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севастополь, тула, пенза, общество
Севастополь, Тула, Пенза, Культура, Общество
Умер актер из "Солнцепека" Лучихин
Актер из фильмов "Солнцепек" и "Дорога к дому" Лучихин умер в возрасте 62 лет