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Под Вологдой перевернулась лодка с людьми, есть погибшие
Под Вологдой перевернулась лодка с людьми, есть погибшие - РИА Новости, 18.07.2024
Под Вологдой перевернулась лодка с людьми, есть погибшие
Лодка, где находились семь человек, включая четверых детей, перевернулась в четверг вечером на озере в Усть-Кубинском районе Вологодской области, женщина и... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:56
2024-07-18T21:56
2024-07-18T21:56
происшествия
вологодская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Лодка, где находились семь человек, включая четверых детей, перевернулась в четверг вечером на озере в Усть-Кубинском районе Вологодской области, женщина и девочка утонули, сообщает областное управление МЧС РФ. "Сегодня вечером на озере Белавинском перевернулась лодка с людьми. По предварительной информации, в лодке находилось семь человек, в том числе четверо детей... Двое, 46-летняя женщина и девочка 2018 года рождения, утонули", – говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления МЧС. В управлении уточнили, что остальные пять человек, которые были в перевернувшейся лодке, добрались до берега самостоятельно. Тела погибших в настоящее время извлечены из воды.
https://ria.ru/20240528/rybaki-1949021712.html
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происшествия, вологодская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологодская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Вологдой перевернулась лодка с людьми, есть погибшие
В Вологодской области перевернулась лодка с 7 людьми, женщина и девочка утонули