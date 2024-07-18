https://ria.ru/20240718/litva-1960441615.html

СМИ: Литва намерена начать использовать запрещенное сейчас оружие

СМИ: Литва намерена начать использовать запрещенное сейчас оружие - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: Литва намерена начать использовать запрещенное сейчас оружие

Сейм Литвы денонсировал Конвенцию по кассетным боеприпасам, пишет Sputnik Литва. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:15

2024-07-18T12:15

2024-07-18T12:17

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сейм Литвы денонсировал Конвенцию по кассетным боеприпасам, пишет Sputnik Литва."Когда мы ратифицировали эту конвенцию и присоединились к ней, было другое время. Теперь все гораздо сложнее. Очень неправильно, если государство, готовясь к своей обороне, сразу говорило бы, какие мощности оно не будет использовать для своей обороны", — заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.Отмечается, что коалиция против кассетных боеприпасов осудила намерение Литвы, заявив, что выход из конвенции создает угрозы для самой страны и ее населения на десятки лет вперед.Правительство Мексики, которая в настоящий момент возглавляет Конвенцию по кассетным боеприпасам и будет проводить очередную встречу государств-участников, заявило, что действия Литвы "ослабляют международное гуманитарное право и противоречат усилиям международного сообщества, направленным на защиту гражданского населения в конфликтах", решительно осудив применение кассетных боеприпасов "любым субъектом, где угодно и при любых обстоятельствах", говорится в статье.Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое использование, передачу, производство и накопление кассетных боеприпасов, она вступила в силу в 2010 году. В настоящее время 112 государств ее ратифицировали, и еще 12 подписали, присоединившись к целям. Среди тех, кто не присоединился к Конвенции - США, Бразилия, Китай, Индия и Россия, государства Восточной Европы и Прибалтики, Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и обе Кореи.

https://ria.ru/20240625/litva-1955408073.html

https://ria.ru/20240709/litva-1958637414.html

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в мире, россия, литва, кассетные боеприпасы