Рейтинг@Mail.ru
Образовательные организации Кубани обяжут учить детей трудолюбию - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
17:07 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/kuban-1960540935.html
Образовательные организации Кубани обяжут учить детей трудолюбию
Образовательные организации Кубани обяжут учить детей трудолюбию - РИА Новости, 18.07.2024
Образовательные организации Кубани обяжут учить детей трудолюбию
Трудовое воспитание планируют ввести в учебных учреждениях Краснодарского края для формирования трудолюбия и развития нравственного и творческого начала... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:07
2024-07-18T17:07
краснодарский край
школа
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960535996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61f83fe77549897a900aafddf12f2bed.jpg
КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Трудовое воспитание планируют ввести в учебных учреждениях Краснодарского края для формирования трудолюбия и развития нравственного и творческого начала учащихся, сообщили в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края. Уточняется, что законопроект устанавливает основные права и обязанности обучающихся, их родителей и образовательных организаций, а также полномочия органов власти. Председатель парламента Юрий Бурлачко отметил, что трудовое воспитание ребенка должно являться приоритетом системы образования страны, а общественно полезный труд формирует нравственные и творческие начала в человеке. "Недаром трудолюбие всегда было одной из традиционных духовно-нравственных ценностей у всех населяющих Россию народов. Для того чтобы будущее страны строили поколения сильных, умелых и целеустремленных людей, в вопросе трудового воспитания мы все – школа, органы власти всех уровней, родители – должны работать сообща", – добавил он. Председатель комитета парламента Кубани по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктора Чернявского уточнил, что проект относится к дошкольному, общему, дополнительному и профессиональному образованию, а также к внеурочной деятельности. "Наряду с этим определяются особенности организации общественно полезного труда и профессиональной ориентации обучающихся, кадрового и материально-технического обеспечения образовательного процесса и учебных учреждений", - приводит пресс-служба слова Чернявского.
https://ria.ru/20240718/pedagogi-1960380780.html
https://ria.ru/20240718/kuban-1960488521.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960535996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da8389d5bcdfc82fdd2e6b748443dd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
школа, дети
Краснодарский край, Школа, Дети

Образовательные организации Кубани обяжут учить детей трудолюбию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПервоклассники сидят за партой в классе
Первоклассники сидят за партой в классе - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Первоклассники сидят за партой в классе
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Трудовое воспитание планируют ввести в учебных учреждениях Краснодарского края для формирования трудолюбия и развития нравственного и творческого начала учащихся, сообщили в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края.
Уточняется, что законопроект устанавливает основные права и обязанности обучающихся, их родителей и образовательных организаций, а также полномочия органов власти.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
На Кубани в три раза увеличили места в вузах для подготовки педагогов
Вчера, 00:55
Председатель парламента Юрий Бурлачко отметил, что трудовое воспитание ребенка должно являться приоритетом системы образования страны, а общественно полезный труд формирует нравственные и творческие начала в человеке.
"Недаром трудолюбие всегда было одной из традиционных духовно-нравственных ценностей у всех населяющих Россию народов. Для того чтобы будущее страны строили поколения сильных, умелых и целеустремленных людей, в вопросе трудового воспитания мы все – школа, органы власти всех уровней, родители – должны работать сообща", – добавил он.
Председатель комитета парламента Кубани по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктора Чернявского уточнил, что проект относится к дошкольному, общему, дополнительному и профессиональному образованию, а также к внеурочной деятельности.
"Наряду с этим определяются особенности организации общественно полезного труда и профессиональной ориентации обучающихся, кадрового и материально-технического обеспечения образовательного процесса и учебных учреждений", - приводит пресс-служба слова Чернявского.
Девушка оплачивает проезд в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Кубань к 2026 году перейдет на электронные проездные билеты для льготников
Вчера, 15:25
 
Краснодарский крайШколаДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала