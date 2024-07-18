https://ria.ru/20240718/kuban-1960540935.html

Образовательные организации Кубани обяжут учить детей трудолюбию

Образовательные организации Кубани обяжут учить детей трудолюбию - РИА Новости, 18.07.2024

Образовательные организации Кубани обяжут учить детей трудолюбию

Трудовое воспитание планируют ввести в учебных учреждениях Краснодарского края для формирования трудолюбия и развития нравственного и творческого начала... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:07

2024-07-18T17:07

2024-07-18T17:07

краснодарский край

школа

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960535996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61f83fe77549897a900aafddf12f2bed.jpg

КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Трудовое воспитание планируют ввести в учебных учреждениях Краснодарского края для формирования трудолюбия и развития нравственного и творческого начала учащихся, сообщили в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края. Уточняется, что законопроект устанавливает основные права и обязанности обучающихся, их родителей и образовательных организаций, а также полномочия органов власти. Председатель парламента Юрий Бурлачко отметил, что трудовое воспитание ребенка должно являться приоритетом системы образования страны, а общественно полезный труд формирует нравственные и творческие начала в человеке. "Недаром трудолюбие всегда было одной из традиционных духовно-нравственных ценностей у всех населяющих Россию народов. Для того чтобы будущее страны строили поколения сильных, умелых и целеустремленных людей, в вопросе трудового воспитания мы все – школа, органы власти всех уровней, родители – должны работать сообща", – добавил он. Председатель комитета парламента Кубани по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктора Чернявского уточнил, что проект относится к дошкольному, общему, дополнительному и профессиональному образованию, а также к внеурочной деятельности. "Наряду с этим определяются особенности организации общественно полезного труда и профессиональной ориентации обучающихся, кадрового и материально-технического обеспечения образовательного процесса и учебных учреждений", - приводит пресс-служба слова Чернявского.

https://ria.ru/20240718/pedagogi-1960380780.html

https://ria.ru/20240718/kuban-1960488521.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

школа, дети