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Кубань к 2026 году перейдет на электронные проездные билеты для льготников - РИА Новости, 18.07.2024
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Краснодарский край
 
15:25 18.07.2024 (обновлено: 15:26 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/kuban-1960488521.html
Кубань к 2026 году перейдет на электронные проездные билеты для льготников
Кубань к 2026 году перейдет на электронные проездные билеты для льготников - РИА Новости, 18.07.2024
Кубань к 2026 году перейдет на электронные проездные билеты для льготников
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили электронный проездной для льготников, который планируется внедрить в регионе к 2026 году,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:25
2024-07-18T15:26
краснодарский край
краснодарский край
льготы
проезд
общественный транспорт
цифровизация
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КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили электронный проездной для льготников, который планируется внедрить в регионе к 2026 году, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. "Законопроектом предусмотрены переходные положения до конца 2025 года, в рамках которых предлагается создать необходимую инфраструктуру для осуществления замены бумажных проездных документов на электронные... На реализацию законопроекта планируется выделить в 2024 году порядка 57 миллионов рублей, в 2025-2026 - по 11 миллионов рублей, которые предусмотрены в бюджете края", - сказал министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша в ходе сессии. По его словам, льготой при оплате проезда в регионе пользуются 18 категорий граждан. Благодаря переходу на электронный проездной им больше не нужно будет получать бумажные талоны и документы в органах соцзащиты населения. "В наше время процесс цифровизации проникает во все сферы жизни общества. Вот и рассмотренный нами законопроект ориентирован на то, чтобы упростить процесс предоставления мер поддержки по оплате проезда для сотен тысяч людей. Это непросто, нужна серьезная подготовка, но дело того стоит. По окончании переходного периода меньше проблем и хлопот станет не только у граждан-льготников, но и у перевозчиков, работников органов социальной защиты населения", – добавил председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20231027/premiya-1905739838.html
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краснодарский край, льготы, проезд, общественный транспорт, цифровизация
Краснодарский край, Краснодарский край, Льготы, проезд, Общественный транспорт, Цифровизация

Кубань к 2026 году перейдет на электронные проездные билеты для льготников

© iStock.com / puhimecДевушка оплачивает проезд в общественном транспорте
Девушка оплачивает проезд в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© iStock.com / puhimec
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КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили электронный проездной для льготников, который планируется внедрить в регионе к 2026 году, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента.
«
"Законопроектом предусмотрены переходные положения до конца 2025 года, в рамках которых предлагается создать необходимую инфраструктуру для осуществления замены бумажных проездных документов на электронные... На реализацию законопроекта планируется выделить в 2024 году порядка 57 миллионов рублей, в 2025-2026 - по 11 миллионов рублей, которые предусмотрены в бюджете края", - сказал министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша в ходе сессии.
© Фото : Законодательное Собрание Краснодарского краяМинистр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша
Министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Законодательное Собрание Краснодарского края
Министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша
По его словам, льготой при оплате проезда в регионе пользуются 18 категорий граждан. Благодаря переходу на электронный проездной им больше не нужно будет получать бумажные талоны и документы в органах соцзащиты населения.
«
"В наше время процесс цифровизации проникает во все сферы жизни общества. Вот и рассмотренный нами законопроект ориентирован на то, чтобы упростить процесс предоставления мер поддержки по оплате проезда для сотен тысяч людей. Это непросто, нужна серьезная подготовка, но дело того стоит. По окончании переходного периода меньше проблем и хлопот станет не только у граждан-льготников, но и у перевозчиков, работников органов социальной защиты населения", – добавил председатель парламента Юрий Бурлачко.
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Краснодарский крайКраснодарский крайЛьготыпроездОбщественный транспортЦифровизация
 
 
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