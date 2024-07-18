https://ria.ru/20240718/kuban-1960488521.html

Кубань к 2026 году перейдет на электронные проездные билеты для льготников

Кубань к 2026 году перейдет на электронные проездные билеты для льготников - РИА Новости, 18.07.2024

Кубань к 2026 году перейдет на электронные проездные билеты для льготников

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили электронный проездной для льготников, который планируется внедрить в регионе к 2026 году,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:25

2024-07-18T15:25

2024-07-18T15:26

краснодарский край

краснодарский край

льготы

проезд

общественный транспорт

цифровизация

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КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили электронный проездной для льготников, который планируется внедрить в регионе к 2026 году, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. "Законопроектом предусмотрены переходные положения до конца 2025 года, в рамках которых предлагается создать необходимую инфраструктуру для осуществления замены бумажных проездных документов на электронные... На реализацию законопроекта планируется выделить в 2024 году порядка 57 миллионов рублей, в 2025-2026 - по 11 миллионов рублей, которые предусмотрены в бюджете края", - сказал министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша в ходе сессии. По его словам, льготой при оплате проезда в регионе пользуются 18 категорий граждан. Благодаря переходу на электронный проездной им больше не нужно будет получать бумажные талоны и документы в органах соцзащиты населения. "В наше время процесс цифровизации проникает во все сферы жизни общества. Вот и рассмотренный нами законопроект ориентирован на то, чтобы упростить процесс предоставления мер поддержки по оплате проезда для сотен тысяч людей. Это непросто, нужна серьезная подготовка, но дело того стоит. По окончании переходного периода меньше проблем и хлопот станет не только у граждан-льготников, но и у перевозчиков, работников органов социальной защиты населения", – добавил председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20231027/premiya-1905739838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, льготы, проезд, общественный транспорт, цифровизация