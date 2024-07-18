https://ria.ru/20240718/kuban-1960455745.html

Жителей пяти регионов РФ освободили от курортного сбора на Кубани из-за СВО

Жителей пяти регионов РФ освободили от курортного сбора на Кубани из-за СВО - РИА Новости, 18.07.2024

Жителей пяти регионов РФ освободили от курортного сбора на Кубани из-за СВО

Туристы из Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик освобождены от уплаты курортного сбора,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:12

2024-07-18T13:12

2024-07-18T13:13

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туризм

курортный сбор

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КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Туристы из Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик освобождены от уплаты курортного сбора, соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. "Предлагается дополнительно от уплаты курортного сбора освободить лиц, имеющих место жительства на территориях Белгородской области, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Проект закона распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2024 года", - сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. Уточняется, что с этой даты на курорты Краснодарского края направляются организованные группы отдыхающих с территорий активных боевых действий. Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится на 16 курортных территориях Кубани. По данным краевого парламента, за весь период реализации эксперимента в бюджет Кубани поступило более 2,1 миллиарда рублей, в первом квартале этого года в казну региона уже было собрано более 125 миллионов рублей. На эти деньги решаются вопросы благоустройства зон отдыха и общественных территорий. На январской сессии кубанского парламента от курортного сбора были освобождены участники и волонтёры Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи и Сириусе.

https://ria.ru/20240705/kuban-1957794056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодарский край, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, лнр, туризм, курортный сбор