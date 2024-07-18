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Жителей пяти регионов РФ освободили от курортного сбора на Кубани из-за СВО - РИА Новости, 18.07.2024
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Краснодарский край
 
13:12 18.07.2024 (обновлено: 13:13 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/kuban-1960455745.html
Жителей пяти регионов РФ освободили от курортного сбора на Кубани из-за СВО
Жителей пяти регионов РФ освободили от курортного сбора на Кубани из-за СВО - РИА Новости, 18.07.2024
Жителей пяти регионов РФ освободили от курортного сбора на Кубани из-за СВО
Туристы из Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик освобождены от уплаты курортного сбора,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:12
2024-07-18T13:13
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краснодарский край
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
лнр
туризм
курортный сбор
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КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Туристы из Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик освобождены от уплаты курортного сбора, соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. "Предлагается дополнительно от уплаты курортного сбора освободить лиц, имеющих место жительства на территориях Белгородской области, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Проект закона распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2024 года", - сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. Уточняется, что с этой даты на курорты Краснодарского края направляются организованные группы отдыхающих с территорий активных боевых действий. Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится на 16 курортных территориях Кубани. По данным краевого парламента, за весь период реализации эксперимента в бюджет Кубани поступило более 2,1 миллиарда рублей, в первом квартале этого года в казну региона уже было собрано более 125 миллионов рублей. На эти деньги решаются вопросы благоустройства зон отдыха и общественных территорий. На январской сессии кубанского парламента от курортного сбора были освобождены участники и волонтёры Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи и Сириусе.
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краснодарский край, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, лнр, туризм, курортный сбор
Краснодарский край, Краснодарский край, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Туризм, Курортный сбор

Жителей пяти регионов РФ освободили от курортного сбора на Кубани из-за СВО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Туристы из Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик освобождены от уплаты курортного сбора, соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента.
"Предлагается дополнительно от уплаты курортного сбора освободить лиц, имеющих место жительства на территориях Белгородской области, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Проект закона распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2024 года", - сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.
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Уточняется, что с этой даты на курорты Краснодарского края направляются организованные группы отдыхающих с территорий активных боевых действий.
Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится на 16 курортных территориях Кубани. По данным краевого парламента, за весь период реализации эксперимента в бюджет Кубани поступило более 2,1 миллиарда рублей, в первом квартале этого года в казну региона уже было собрано более 125 миллионов рублей. На эти деньги решаются вопросы благоустройства зон отдыха и общественных территорий.
На январской сессии кубанского парламента от курортного сбора были освобождены участники и волонтёры Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи и Сириусе.
 
Краснодарский крайКраснодарский крайХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛНРТуризмКурортный сбор
 
 
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