https://ria.ru/20240718/kremenchug-1960393201.html

Подполье сообщило о мощной детонации в районе НПЗ в Кременчуге после ударов

Подполье сообщило о мощной детонации в районе НПЗ в Кременчуге после ударов - РИА Новости, 18.07.2024

Подполье сообщило о мощной детонации в районе НПЗ в Кременчуге после ударов

Два удара, сопровождавшиеся серьезной детонацией, нанесены в направлении НПЗ Кременчуга Полтавской области, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T06:37

2024-07-18T06:37

2024-07-18T07:07

специальная военная операция на украине

кременчуг

полтавская область

сергей лебедев

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два удара, сопровождавшиеся серьезной детонацией, нанесены в направлении НПЗ Кременчуга Полтавской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Город Кременчуг Полтавской области ночью получил серию мощных ударов по военным объектам. Прилеты были в час ночи, в двадцать минут второго и в два часа ночи. Каждый сопровождался мощной детонацией, второй прилет вызвал большую взрывную волну", - отметил Лебедев.Отмечается, что первый удар был "в направлении НПЗ"."Емкости на заводе регулярно наполняются ГСМ в целях хранения. На завод постоянно заезжают и выезжают бензовозы. На НПЗ заведена не то что железнодорожная ветка, а целый железнодорожный узел", - добавил Лебедев.Отмечается, что еще один удар был снова нанесен в направлении НПЗ, была слышна "серьезная детонация".

https://ria.ru/20240717/podpole-1960224148.html

https://ria.ru/20240717/vzryvy-1960373760.html

кременчуг

полтавская область

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кременчуг, полтавская область, сергей лебедев