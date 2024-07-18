https://ria.ru/20240718/kremenchug-1960393201.html
Подполье сообщило о мощной детонации в районе НПЗ в Кременчуге после ударов
Подполье сообщило о мощной детонации в районе НПЗ в Кременчуге после ударов - РИА Новости, 18.07.2024
Подполье сообщило о мощной детонации в районе НПЗ в Кременчуге после ударов
Два удара, сопровождавшиеся серьезной детонацией, нанесены в направлении НПЗ Кременчуга Полтавской области, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T06:37
2024-07-18T06:37
2024-07-18T07:07
специальная военная операция на украине
кременчуг
полтавская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два удара, сопровождавшиеся серьезной детонацией, нанесены в направлении НПЗ Кременчуга Полтавской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Город Кременчуг Полтавской области ночью получил серию мощных ударов по военным объектам. Прилеты были в час ночи, в двадцать минут второго и в два часа ночи. Каждый сопровождался мощной детонацией, второй прилет вызвал большую взрывную волну", - отметил Лебедев.Отмечается, что первый удар был "в направлении НПЗ"."Емкости на заводе регулярно наполняются ГСМ в целях хранения. На завод постоянно заезжают и выезжают бензовозы. На НПЗ заведена не то что железнодорожная ветка, а целый железнодорожный узел", - добавил Лебедев.Отмечается, что еще один удар был снова нанесен в направлении НПЗ, была слышна "серьезная детонация".
https://ria.ru/20240717/podpole-1960224148.html
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кременчуг, полтавская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Полтавская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о мощной детонации в районе НПЗ в Кременчуге после ударов
Подполье: в направлении НПЗ Кременчуга нанесли два удара с мощной детонацией