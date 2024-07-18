https://ria.ru/20240718/kinozal-1960434330.html

Современный кинозал откроют к 800-летию в ивановском Юрьевце

Современный кинозал откроют к 800-летию в ивановском Юрьевце - РИА Новости, 18.07.2024

Современный кинозал откроют к 800-летию в ивановском Юрьевце

В рамках подготовки к 800-летию старинного волжского города в Юрьевце откроют современный кинозал, его оборудуют на площадке Культурного центра имени Андрея... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:47

2024-07-18T11:47

2024-07-18T11:47

ивановская область

юрьевец

станислав воскресенский

андрей тарковский

фонд кино

кино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960434085_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_311059685e30c0fe69e0b7781eae2680.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В рамках подготовки к 800-летию старинного волжского города в Юрьевце откроют современный кинозал, его оборудуют на площадке Культурного центра имени Андрея Тарковского при поддержке Фонда кино, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Для нового кинозала приобретут современное видео- и звуковое оборудование. В пресс-службе отметили, что Культурный центр имени Тарковского – одна из центральных площадок мероприятий международного кинофестиваля "Зеркало", здесь проходят творческие встречи, мероприятия, выставки и кинопоказы. Создание современного кинозала даст возможность жителям и гостям города знакомиться с новинками отечественного кинематографа, в том числе, по "Пушкинской карте", позволит проводить больше познавательных культурно-просветительских мероприятий для детей и молодежи. Кроме того, проходят конкурсные процедуры на разработку проектной документации для проведения работ в "Старом" Входоиерусалимском храме и Церкви Богоявления. Мероприятия по сохранению объектов также реализуются в рамках плана по подготовке к 800-летию старинного Юрьевца. "Старый" Входоиерусалимский собор 1737 года – памятник федерального значения – входит в ансамбль, который также включает Колокольню и "Новый" Входоиерусалимский собор. Ранее разработана научно-проектная документация для реставрации Колокольни. В "Новом" соборе в 2024 году начнут работы по сохранению. Еще один конкурс объявлен на разработку проектной документации для проведения работ для сохранения Церкви Богоявления, построенной в 1620 году и являющейся одной из старейших в регионе. 800-летний юбилей Юрьевец отметит в 2025 году на государственном уровне. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин. "Владимир Владимирович поддержал своим указом идею на всю страну отметить 800-летие Юрьевца. За счет этого, я надеюсь, что мы частично, поскольку проблемы накопились серьезные, решим проблему инфраструктуры. Но также рассчитываю, что мы привлечем внимание жителей страны к нашему городу", – приводит пресс-служба слова губернатора региона Станислава Воскресенского. План по подготовке к 800-летию Юрьевца утвержден правительством России. Он включает более 70 мероприятий: реставрация объектов культурного наследия, обновление дорог, ремонт зданий, благоустройство, модернизация городской инженерной системы ЖКХ.

https://ria.ru/20240621/yurevets-1954561598.html

https://ria.ru/20240716/stantsii-1960052037.html

юрьевец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юрьевец, станислав воскресенский, андрей тарковский, фонд кино, кино