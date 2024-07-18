https://ria.ru/20240718/kif-1960526609.html

На КИФ в Грозном подписали 100 соглашений на общую сумму 106,1 млрд рублей

На КИФ в Грозном подписали 100 соглашений на общую сумму 106,1 млрд рублей - РИА Новости, 18.07.2024

На КИФ в Грозном подписали 100 соглашений на общую сумму 106,1 млрд рублей

На Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Грозном подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 миллиарда рублей, в том числе 7 соглашений с иностранными... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:00

2024-07-18T17:00

2024-07-18T17:00

грозный

россия

форум

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Грозном подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 миллиарда рублей, в том числе 7 соглашений с иностранными компаниями и органом власти, сообщили в фонде "Росконгресс". "На КИФ-2024 было подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 миллиарда рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), в том числе 7 соглашений с иностранными компаниями и органом власти", - говорится в сообщении. Отмечается, что форум посетили порядка 4 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровней, бизнесменов, экспертов, журналистов ведущих СМИ из России, стран СНГ и "каспийской пятерки". "Всего в работе форума приняли участие гости из 33 стран и территорий. В деловой программе прошло более 65 мероприятий с участием свыше 430 спикеров", - уточняется в сообщении. Кавказский инвестиционный форум прошел в Грозном 15-17 июля. РИА Новости - генеральный информационный партнер КИФ-2024.

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грозный

россия

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Артем Смирнов

грозный, россия, форум, чеченская республика (чечня)