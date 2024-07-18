https://ria.ru/20240718/kif-1960526609.html
На КИФ в Грозном подписали 100 соглашений на общую сумму 106,1 млрд рублей
На КИФ в Грозном подписали 100 соглашений на общую сумму 106,1 млрд рублей - РИА Новости, 18.07.2024
На КИФ в Грозном подписали 100 соглашений на общую сумму 106,1 млрд рублей
На Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Грозном подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 миллиарда рублей, в том числе 7 соглашений с иностранными... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:00
2024-07-18T17:00
2024-07-18T17:00
грозный
россия
форум
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960533585_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_e5c3c8f829772bb04aa783c194186a6e.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Грозном подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 миллиарда рублей, в том числе 7 соглашений с иностранными компаниями и органом власти, сообщили в фонде "Росконгресс". "На КИФ-2024 было подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 миллиарда рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), в том числе 7 соглашений с иностранными компаниями и органом власти", - говорится в сообщении. Отмечается, что форум посетили порядка 4 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровней, бизнесменов, экспертов, журналистов ведущих СМИ из России, стран СНГ и "каспийской пятерки". "Всего в работе форума приняли участие гости из 33 стран и территорий. В деловой программе прошло более 65 мероприятий с участием свыше 430 спикеров", - уточняется в сообщении. Кавказский инвестиционный форум прошел в Грозном 15-17 июля. РИА Новости - генеральный информационный партнер КИФ-2024.
https://ria.ru/20240716/mishustin-1959990557.html
грозный
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960533585_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_82efef99098ed55d99f39c5f6f69212e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, россия, форум, чеченская республика (чечня)
Грозный, Россия, Форум, Чеченская республика (Чечня)
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Грозном подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 миллиарда рублей, в том числе 7 соглашений с иностранными компаниями и органом власти, сообщили в фонде "Росконгресс".
"На КИФ-2024 было подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 миллиарда рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), в том числе 7 соглашений с иностранными компаниями и органом власти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что форум посетили порядка 4 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровней, бизнесменов, экспертов, журналистов ведущих СМИ из России
, стран СНГ
и "каспийской пятерки".
"Всего в работе форума приняли участие гости из 33 стран и территорий. В деловой программе прошло более 65 мероприятий с участием свыше 430 спикеров", - уточняется в сообщении.
Кавказский инвестиционный форум прошел в Грозном 15-17 июля. РИА Новости - генеральный информационный партнер КИФ-2024.