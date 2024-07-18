Рейтинг@Mail.ru
На КИФ в Грозном подписали 100 соглашений на общую сумму 106,1 млрд рублей - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/kif-1960526609.html
На КИФ в Грозном подписали 100 соглашений на общую сумму 106,1 млрд рублей
На КИФ в Грозном подписали 100 соглашений на общую сумму 106,1 млрд рублей - РИА Новости, 18.07.2024
На КИФ в Грозном подписали 100 соглашений на общую сумму 106,1 млрд рублей
На Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Грозном подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 миллиарда рублей, в том числе 7 соглашений с иностранными... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:00
2024-07-18T17:00
грозный
россия
форум
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960533585_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_e5c3c8f829772bb04aa783c194186a6e.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Грозном подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 миллиарда рублей, в том числе 7 соглашений с иностранными компаниями и органом власти, сообщили в фонде "Росконгресс". "На КИФ-2024 было подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 миллиарда рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), в том числе 7 соглашений с иностранными компаниями и органом власти", - говорится в сообщении. Отмечается, что форум посетили порядка 4 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровней, бизнесменов, экспертов, журналистов ведущих СМИ из России, стран СНГ и "каспийской пятерки". "Всего в работе форума приняли участие гости из 33 стран и территорий. В деловой программе прошло более 65 мероприятий с участием свыше 430 спикеров", - уточняется в сообщении. Кавказский инвестиционный форум прошел в Грозном 15-17 июля. РИА Новости - генеральный информационный партнер КИФ-2024.
https://ria.ru/20240716/mishustin-1959990557.html
грозный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960533585_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_82efef99098ed55d99f39c5f6f69212e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грозный, россия, форум, чеченская республика (чечня)
Грозный, Россия, Форум, Чеченская республика (Чечня)

На КИФ в Грозном подписали 100 соглашений на общую сумму 106,1 млрд рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкКавказский инвестиционный форум в Грозном
Кавказский инвестиционный форум в Грозном - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Грозном подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 миллиарда рублей, в том числе 7 соглашений с иностранными компаниями и органом власти, сообщили в фонде "Росконгресс".
"На КИФ-2024 было подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 миллиарда рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), в том числе 7 соглашений с иностранными компаниями и органом власти", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Мишустин оценил влияние КИФ для развития Северного Кавказа
16 июля, 13:04
Отмечается, что форум посетили порядка 4 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровней, бизнесменов, экспертов, журналистов ведущих СМИ из России, стран СНГ и "каспийской пятерки".
"Всего в работе форума приняли участие гости из 33 стран и территорий. В деловой программе прошло более 65 мероприятий с участием свыше 430 спикеров", - уточняется в сообщении.
Кавказский инвестиционный форум прошел в Грозном 15-17 июля. РИА Новости - генеральный информационный партнер КИФ-2024.
 
ГрозныйРоссияФорумЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала