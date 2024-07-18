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В Харьковской области сообщили о сексуальных преступлениях наемников - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 18.07.2024 (обновлено: 16:29 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/kharkov-1960493083.html
В Харьковской области сообщили о сексуальных преступлениях наемников
В Харьковской области сообщили о сексуальных преступлениях наемников - РИА Новости, 18.07.2024
В Харьковской области сообщили о сексуальных преступлениях наемников
Эвакуированные из Харьковской области женщины сообщили, что подвергались сексуальному насилию со стороны иностранных наемников, заявил замглавы... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:14
2024-07-18T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Эвакуированные из Харьковской области женщины сообщили, что подвергались сексуальному насилию со стороны иностранных наемников, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк."По заявлению эвакуированной жительницы Харьковской области, незадолго до начала боевых действий на территорию села Лукьянцы осуществлялись рейды бойцов спецподразделения Kraken совместно с иностранными гражданами французской принадлежности. Цель рейдов — мародерство и конфискация личного имущества жителей. Кроме того, по словам потерпевших, иностранным легионом совершались акты сексуального насилия и похищения представителей женского пола из сел Глубокое и Лукьянцы", — сообщил чиновник.По словам Лисняка, Управление внутренних дел военно-гражданской администрации зафиксировало более 50 военных преступлений, совершенных иностранными наемниками на территории Харьковской области.Он отметил, что часть жертв насилия погибли, а выжившие сообщили, что преступники были с французскими шевронами.Лисняк рассказал, что количество иностранных наемников в регионе увеличилось после того, как командование в мае перебросило французов из Донбасса и Запорожья. По его словам, известно о 32 погибших наемниках из Франции.О том, что командование ВСУ перебросило в Харьковскую область дополнительные подразделения, в том числе иностранных наемников, в начале июля сообщал начальник Главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда "Ахмат" Апты Алаудинов.Весной президент Франции Эммануэль Макрон допускал возможность отправки войск на Украину. По его словам, "многие страны" согласились с таким подходом. Газета Le Monde писала, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов.Как заявил в начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров, есть основания полагать, что французские инструкторы уже находятся в зоне конфликта. Он подчеркнул, что кем бы они ни значились — военнослужащими Вооруженных сил Франции или просто наемниками, — они представляют собой абсолютно законную цель для российских военных.
https://ria.ru/20240718/kharkovskayaoblast-1960492035.html
https://ria.ru/20240618/naemniki-1953562013.html
https://ria.ru/20240625/prestuplenie-1955397732.html
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области сообщили о сексуальных преступлениях наемников

Замглавы ВГА: иностранные наемники похищают и насилуют женщин под Харьковом

© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYВоеннослужащие на востоке Украины
Военнослужащие на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
Военнослужащие на востоке Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Эвакуированные из Харьковской области женщины сообщили, что подвергались сексуальному насилию со стороны иностранных наемников, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.
"По заявлению эвакуированной жительницы Харьковской области, незадолго до начала боевых действий на территорию села Лукьянцы осуществлялись рейды бойцов спецподразделения Kraken совместно с иностранными гражданами французской принадлежности. Цель рейдов — мародерство и конфискация личного имущества жителей. Кроме того, по словам потерпевших, иностранным легионом совершались акты сексуального насилия и похищения представителей женского пола из сел Глубокое и Лукьянцы", — сообщил чиновник.
Харьков - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В Харьковской области заявили о росте числа наемников ВСУ из Франции
Вчера, 15:12
По словам Лисняка, Управление внутренних дел военно-гражданской администрации зафиксировало более 50 военных преступлений, совершенных иностранными наемниками на территории Харьковской области.
Он отметил, что часть жертв насилия погибли, а выжившие сообщили, что преступники были с французскими шевронами.
Лисняк рассказал, что количество иностранных наемников в регионе увеличилось после того, как командование в мае перебросило французов из Донбасса и Запорожья. По его словам, известно о 32 погибших наемниках из Франции.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В порт Одессы прибыли около 60 франкоговорящих наемников, сообщило подполье
18 июня, 06:34
О том, что командование ВСУ перебросило в Харьковскую область дополнительные подразделения, в том числе иностранных наемников, в начале июля сообщал начальник Главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда "Ахмат" Апты Алаудинов.
Весной президент Франции Эммануэль Макрон допускал возможность отправки войск на Украину. По его словам, "многие страны" согласились с таким подходом. Газета Le Monde писала, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов.
Как заявил в начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров, есть основания полагать, что французские инструкторы уже находятся в зоне конфликта. Он подчеркнул, что кем бы они ни значились — военнослужащими Вооруженных сил Франции или просто наемниками, — они представляют собой абсолютно законную цель для российских военных.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Харьковской области возбудили дела против 300 военных преступников
25 июня, 17:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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