В Харьковской области сообщили о сексуальных преступлениях наемников
Замглавы ВГА: иностранные наемники похищают и насилуют женщин под Харьковом
Военнослужащие на востоке Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Эвакуированные из Харьковской области женщины сообщили, что подвергались сексуальному насилию со стороны иностранных наемников, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.
"По заявлению эвакуированной жительницы Харьковской области, незадолго до начала боевых действий на территорию села Лукьянцы осуществлялись рейды бойцов спецподразделения Kraken совместно с иностранными гражданами французской принадлежности. Цель рейдов — мародерство и конфискация личного имущества жителей. Кроме того, по словам потерпевших, иностранным легионом совершались акты сексуального насилия и похищения представителей женского пола из сел Глубокое и Лукьянцы", — сообщил чиновник.
По словам Лисняка, Управление внутренних дел военно-гражданской администрации зафиксировало более 50 военных преступлений, совершенных иностранными наемниками на территории Харьковской области.
Он отметил, что часть жертв насилия погибли, а выжившие сообщили, что преступники были с французскими шевронами.
О том, что командование ВСУ перебросило в Харьковскую область дополнительные подразделения, в том числе иностранных наемников, в начале июля сообщал начальник Главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда "Ахмат" Апты Алаудинов.
Весной президент Франции Эммануэль Макрон допускал возможность отправки войск на Украину. По его словам, "многие страны" согласились с таким подходом. Газета Le Monde писала, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов.
Как заявил в начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров, есть основания полагать, что французские инструкторы уже находятся в зоне конфликта. Он подчеркнул, что кем бы они ни значились — военнослужащими Вооруженных сил Франции или просто наемниками, — они представляют собой абсолютно законную цель для российских военных.