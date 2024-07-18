https://ria.ru/20240718/kharkov-1960387149.html
ВСУ не могут сосредоточить крупные силы под Харьковом, сообщил боец
ВСУ не могут сосредоточить крупные силы под Харьковом, сообщил боец - РИА Новости, 18.07.2024
ВСУ не могут сосредоточить крупные силы под Харьковом, сообщил боец
ВСУ контратакуют малыми группами под Харьковом - из-за ударов российской группировки войск "Север" они не могут сосредоточить там крупные соединения, рассказал... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T03:18
2024-07-18T03:18
2024-07-18T03:40
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800093993_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_9650e5e83075a32d019dd9f57661d659.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 июл – РИА Новости. ВСУ контратакуют малыми группами под Харьковом - из-за ударов российской группировки войск "Север" они не могут сосредоточить там крупные соединения, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Ланцет" с позывным "Ёж". "Из всех контратак, что я наблюдал - контратаковали группы по 12, максимум 15 человек, приезжающие на лёгкой бронетехнике типа ББМ (броневик – ред.) "Козак", БТР М113, которые даже близко не подходили к нашим позициям, уничтожались вдалеке. Крайний раз я наблюдал выгрузку десанта. Как только он скопился, по нему прилетел снаряд", - рассказал оператор. По его словам, с самого начала активной фазы боевых действий в Харьковской области расчеты "Ланцетов" были одними из подразделений, задачей которых была "изоляция театра военных действий". "Зачастую техника ВСУ уничтожалась ещё на этапе переброски к линии боевого соприкосновения", - отметил военнослужащий. "Старались выявить на подступах технику: то есть, САУ, танки - именно на тралах на трассе. Бывало, поражали прямо в движении, сжигали на тралах. Случалось, в момент разгрузки уничтожали. В ближайшем тылу противник не может сконцентрировать (крупные силы – ред.), потому как техника горит, пункты временной дислокации сразу же выявляются, какие-либо движения мы пресекаем и пытаемся максимально отодвинуть (врага – ред.) или не дать ему что-либо сделать", - рассказал "Ёж".
https://ria.ru/20240717/marochko-1960161847.html
https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960216564.html
харьков
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800093993_338:143:2878:2048_1920x0_80_0_0_522cffe85b819d2f89bb5dda3d4da829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ не могут сосредоточить крупные силы под Харьковом, сообщил боец
Боец ВС России: ВСУ не могут сосредоточить крупные силы для атак под Харьковом