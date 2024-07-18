https://ria.ru/20240718/kharkov-1960387149.html

ВСУ не могут сосредоточить крупные силы под Харьковом, сообщил боец

ВСУ не могут сосредоточить крупные силы под Харьковом, сообщил боец - РИА Новости, 18.07.2024

ВСУ не могут сосредоточить крупные силы под Харьковом, сообщил боец

ВСУ контратакуют малыми группами под Харьковом - из-за ударов российской группировки войск "Север" они не могут сосредоточить там крупные соединения, рассказал... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T03:18

2024-07-18T03:18

2024-07-18T03:40

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харьковская область

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 июл – РИА Новости. ВСУ контратакуют малыми группами под Харьковом - из-за ударов российской группировки войск "Север" они не могут сосредоточить там крупные соединения, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Ланцет" с позывным "Ёж". "Из всех контратак, что я наблюдал - контратаковали группы по 12, максимум 15 человек, приезжающие на лёгкой бронетехнике типа ББМ (броневик – ред.) "Козак", БТР М113, которые даже близко не подходили к нашим позициям, уничтожались вдалеке. Крайний раз я наблюдал выгрузку десанта. Как только он скопился, по нему прилетел снаряд", - рассказал оператор. По его словам, с самого начала активной фазы боевых действий в Харьковской области расчеты "Ланцетов" были одними из подразделений, задачей которых была "изоляция театра военных действий". "Зачастую техника ВСУ уничтожалась ещё на этапе переброски к линии боевого соприкосновения", - отметил военнослужащий. "Старались выявить на подступах технику: то есть, САУ, танки - именно на тралах на трассе. Бывало, поражали прямо в движении, сжигали на тралах. Случалось, в момент разгрузки уничтожали. В ближайшем тылу противник не может сконцентрировать (крупные силы – ред.), потому как техника горит, пункты временной дислокации сразу же выявляются, какие-либо движения мы пресекаем и пытаемся максимально отодвинуть (врага – ред.) или не дать ему что-либо сделать", - рассказал "Ёж".

https://ria.ru/20240717/marochko-1960161847.html

https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960216564.html

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харьков, харьковская область, вооруженные силы украины