Такер Карлсон рассказал о подарке от Путина
WSJ: Карлсон хранит дома подарок Путина и винит США в конфликте на Украине
Такер Карлсон. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 18 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон хранит у себя дома папку с копиями исторических документов, которую президент России Владимир Путин вручил ему в качестве подарка в ходе их встречи в Кремле, интервьюер также убежден, что конфликт на Украине спровоцировали действия США, следует из репортажа корреспондента Wall Street Journal.
В феврале Карлсон побывал в Москве и взял интервью у Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Президент также передал американскому журналисту копии пяти исторических документов, включая письма Богдана Хмельницкого, уточнил позднее РИА Новости директор Российского государственного архива древних актов (РГАДА) Владимир Аракчеев.
Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе
16 июля, 14:27
"Карлсон показал мне прощальный подарок Путина: папку, заполненную аккуратно подготовленными факсимиле исторических документов, включая письма XVII века, которые, по словам российского лидера, он лично выбрал из архива Кремля", - пишет корреспондент газеты Wall Street Journal, которого бывший ведущий Fox News пригласил посетить свой дом в штате Мэн.
В ходе беседы Карлсон, который, по утверждению издания, близко общается с экс-президентом США Дональдом Трампом, заявил корреспонденту, что действующий американский лидер Джо Байден несет ответственность за нынешний конфликт на Украине.
"Администрация Байдена начала эту войну. Они вынудили Россию пойти на это, безрассудно тявкая о присоединении Украины к НАТО", - заявил Карлсон, подчеркнув, что считает нынешние американские власти "злодеями".
Журналист указал, что все крупные решения, которые принимает правительство США, "полностью оторваны от воли избирателей", а политическая система США стала настолько радикальной, что "привела Америку к краю ядерной войны с Россией из-за Украины".
Вэнс называл захватывающим интервью Путина Карлсону
16 июля, 01:05
Также Карлсон посетовал на то, что американские города являются грязными, разлагающимися и охвачены преступностью, в то время как февральская Москва показалась ему "чистым, безопасным и самым красивым городом из когда-либо им посещенных".
"Россия сейчас кажется Карлсону инстинктивно более близкой, говорит он, чем США", - добавляет WSJ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Такер Карлсон резко высказался о Байдене
13 июля, 13:41