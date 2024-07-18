https://ria.ru/20240718/kabmin-1960378466.html

Кабмин обсудит изменения в федеральном законе о банковской деятельности

Кабмин обсудит изменения в федеральном законе о банковской деятельности - РИА Новости, 18.07.2024

Кабмин обсудит изменения в федеральном законе о банковской деятельности

Правительство России на заседании в четверг рассмотрит вопрос о внесении изменений в федеральный закон о банковской деятельности, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T00:06

2024-07-18T00:06

2024-07-18T00:06

налоговые изменения в россии

россия

экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит вопрос о внесении изменений в федеральный закон о банковской деятельности, сообщается в пресс-релизе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в сообщении. Сообщается, что положения проекта федерального закона предусматривают установление правовых основ открытия филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации, а также корреспондирующие поправки в ряд законодательных актов.

https://ria.ru/20240710/matvienko-1958726357.html

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