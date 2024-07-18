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Кабмин обсудит изменения в федеральном законе о банковской деятельности - РИА Новости, 18.07.2024
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00:06 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/kabmin-1960378466.html
Кабмин обсудит изменения в федеральном законе о банковской деятельности
Кабмин обсудит изменения в федеральном законе о банковской деятельности - РИА Новости, 18.07.2024
Кабмин обсудит изменения в федеральном законе о банковской деятельности
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит вопрос о внесении изменений в федеральный закон о банковской деятельности, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T00:06
2024-07-18T00:06
налоговые изменения в россии
россия
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит вопрос о внесении изменений в федеральный закон о банковской деятельности, сообщается в пресс-релизе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в сообщении. Сообщается, что положения проекта федерального закона предусматривают установление правовых основ открытия филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации, а также корреспондирующие поправки в ряд законодательных актов.
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налоговые изменения в россии, россия, экономика
Налоговые изменения в России, Россия, Экономика
Кабмин обсудит изменения в федеральном законе о банковской деятельности

Кабмин обсудит внесение изменений в федеральный закон о банковской деятельности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит вопрос о внесении изменений в федеральный закон о банковской деятельности, сообщается в пресс-релизе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что положения проекта федерального закона предусматривают установление правовых основ открытия филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации, а также корреспондирующие поправки в ряд законодательных актов.
 
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