https://ria.ru/20240718/izrail-1960500095.html

Армия Израиля заявила о ликвидации 20 боевиков ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации 20 боевиков ХАМАС - РИА Новости, 18.07.2024

Армия Израиля заявила о ликвидации 20 боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с ВВС ликвидировала около 20 бойцов палестинского движения ХАМАС из батальона "Аш-Шати", включая командира взвода, и... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:40

2024-07-18T15:40

2024-07-18T15:40

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_58c4ff7486e5a9cb7b5c339fa9d4c753.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с ВВС ликвидировала около 20 бойцов палестинского движения ХАМАС из батальона "Аш-Шати", включая командира взвода, и бойцов элитного подразделения "Нухба", сообщила в четверг пресс-служба армии. "В ходе совместной операции ЦАХАЛ и ВВС Израиля были уничтожены около 20 террористов ХАМАС из батальона "Аш-Шати" и террористов "Нухба", занимавших должности инженеров, снайперов и наблюдателей" - говорится в сообщении армейской пресс-службы. По информации военных, в ходе рейда был ликвидирован командир взвода и снайпер батальона "Аш-Шати" Мухаммед Абу Джаттаб, который совершал многочисленные атаки на войска ЦАХАЛ в секторе Газа, и, в частности, убил майора Таля Лахат. Израильские силы также ликвидировали одного из бойцов "Нухба", проникших на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Майор Таль Лахат из Кфар-Сабы, боец подразделения "Маглан", был убит в бою в центральной части сектора Газа 9 июля. Согласно обнародованным ЦАХАЛ данным о погибших солдатах, Израиль потерял 325 военнослужащих в ходе наземной операции в секторе Газа, которая началась в конце октября 2023 года, общее число израильских военных, погибших с момента атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, достигло 681. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 38 тысяч человек, пострадали свыше 88 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240718/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240717/izrail-1960377387.html

https://ria.ru/20240716/protest-1960137474.html

https://ria.ru/20240716/armija-1960104418.html

израиль

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году