https://ria.ru/20240718/itogi-1960475482.html

Подведены первые итоги работы трека АСИ на "Архипелаге 2024"

Подведены первые итоги работы трека АСИ на "Архипелаге 2024" - РИА Новости, 18.07.2024

Подведены первые итоги работы трека АСИ на "Архипелаге 2024"

В четверг были представлены предварительные итоги трека "Качество жизни. Новые горизонты" на проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024” в столице... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:08

2024-07-18T14:08

2024-07-18T14:09

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

технологии

сахалинская область

россия

дальний восток

валерий лимаренко

светлана чупшева

игорь шувалов

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В четверг были представлены предварительные итоги трека "Качество жизни. Новые горизонты" на проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024” в столице Сахалинской области, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). Губернатору региона Валерию Лимаренко, гендиректору АСИ Светлане Чупшевой, главе Госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову были презентованы инициативы и проекты, отвечающие национальным целям развития, имеющие потенциал для внедрения в Сахалинской области и других регионах. "Регион сегодня становится первопроходцем, где собирается экономика низкого неба: формируется нормативно-правовое поле в части направлений использования беспилотных авиасистем. Что касается трека "Качество жизни", мы действительно постарались вместе с региональными командами, с экспертами, дать предложения, подходы к национальным проектам, которые сегодня готовит правительство Российской Федерации. Мы уже имеем порядка 200 значимых идей, соответствующих 7 наццелям. Для нас очень важно, чтобы Сахалинская область, безусловно, получила и “выжала” из этого все лучшее для своего развития", – приводит пресс-служба слова Чупшевой. Отмечается, что с 2023 года в Сахалинской области активно внедряют Региональный социальный стандарт, разработанный АСИ. "У нас была проблема с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации. Люди ждали их годами. Сейчас поставили эту работу на поток. Сократили срок доставки ТСР до одного месяца", - отметил Лимаренко. Также он рассказал про другое важное направление – медицину. "Мы сделали службу по уходу за хроническими пациентами. Закрепили за ними проводников здоровья – персональных администраторов, которые помогают попасть к врачу, пройти обследование, получить лекарства. Сейчас под крылом помощников 150 тысяч пациентов. В сфере высшего образования мы запускаем карьерные планы для студентов, чтобы после получения дипломов наши молодые специалисты получали лучшие рабочие места. Эти проекты могут заинтересовать другие регионы, и мы готовы тиражировать их", - уточнил Лимаренко. В рамках работы Агентства на "Архипелаге 2024" АСИ совместно с экспертами разработало предложения к программе по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Сахалинской области: меры поддержки молодых семей, в том числе студенческих, трансляция традиционных семейных ценностей, включая многодетность и многопоколенность. Все 62 мероприятия направлены как раз на решение этих задач. Наибольшее число проработанных инициатив отвечают задачам устойчивой и динамичной экономики. Общие тренды: экономика должна развиваться в согласии с экологией, креативные индустрии все больше воспринимаются как неотъемлемая часть процесса экономического развития. По данным пресс-службы, в регионе успешно реализуется пилотный климатический эксперимент, который доказал свою эффективность. С учетом представленных на "Архипелаге" дополнений и корректировок проект может быть рекомендован к масштабированию на уровне страны. Глубоко проработана тема климатической адаптации регионов, сформированы рекомендации в региональный план. Кроме того, эксперты "Архипелага 2024" предложили целевую модель единой климатической политики стран БРИКС. Они обсудили подходы к формированию единого углеродного рынка стран БРИКС и целевой модели единой климатической политики стран БРИКС. В рамках проектировочной сессии участники также сформулировали предложения для интеграции в Федеральный проект "Низкоуглеродное развитие". Кроме того, одноименная наццели стратегическая сессия "Эффективная и конкурентная экономика" АСИ была посвящена созданию благоприятного инвестиционного климата и выработке предложений к показателям нового национального проекта, а также к национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая формируется по поручению президента. В рамках работы трека АСИ прошла работа по созданию концепции Стратегии развития креативной экономики Дальнего Востока. По итогам работы Центр развития креативной экономики АСИ сформировал предложения для потенциального федерального проекта "Креативная экономика" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и стратегии АСИ. На "Архипелаге 2024" состоялась стратегическая сессия субтрека "Кадры". В рамках обсуждения с правительством по подготовке предложений в проектируемые национальные проекты часто поднимается тема подготовки кадров, кадрового дефицита и активного вовлечения молодежи в ключевые отрасли экономики. В ходе работы по формированию предложений для достижения наццели "Комфортная и безопасная среда для жизни" эксперты посетили место строительства Экополиса, АСИ презентовало руководство по созданию и управлению новыми городами. Предложен региону лидерский проект "Говорящий город" для формирования комфортной городской среды, помощи в ориентации в пространстве (в том числе для маломобильных групп граждан, незрячих, мам с колясками). Вызвал большой интерес властей региона, уже договорились о начале пилотирования. "Также губернатору были представлены лидерские проекты в сфере искусственного интеллекта ("Национальная платформа разметки данных с применением ИИ"), программа развития корпоративного спорта, проект "Мускулус", позволяющий диагностировать на ранних этапах заболевания опорно-двигательного аппарата и другие", – говорится в сообщении.

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https://ria.ru/20240711/uglerody-1959063635.html

https://ria.ru/20240711/sakhalin-1959055621.html

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Алёна Пава

технологии, сахалинская область, россия, дальний восток, валерий лимаренко, светлана чупшева, игорь шувалов, агентство стратегических инициатив (аси), брикс