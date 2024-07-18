https://ria.ru/20240718/harris-1960525272.html

СМИ: букмекеры пророчат Камале Харрис выдвижение кандидатом в президенты

СМИ: букмекеры пророчат Камале Харрис выдвижение кандидатом в президенты - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: букмекеры пророчат Камале Харрис выдвижение кандидатом в президенты

Вице-президент США Камала Харрис стала фаворитом букмекеров, которые полагают, что у нее больше шансов быть выдвинутой кандидатом на пост главы государства от... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:39

2024-07-18T16:39

2024-07-18T16:44

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мишель обама

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис стала фаворитом букмекеров, которые полагают, что у нее больше шансов быть выдвинутой кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, чем у действующего лидера страны Джо Байдена, сообщает издание Newsweek. "Вице-президент Камала Харрис является фаворитом на пост кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2024 года", - пишет издание со ссылкой на два крупных букмекерских онлайн-сервиса Polymarket и PredictIt. По данным Polymarket, вероятность выдвижения Харрис от партии составляет 45%, в то время как аналогичный показатель для Байдена - 40%. Шанс выдвижения бывшей первой леди США Мишель Обамы при этом оценивается всего в 3%. Средняя цена одной ставки букмекерского сервиса PredictIt на выдвижение Харрис кандидатом в президенты составляет 49 центов, на выдвижение Байдена - 37 центов. Ставки на губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома значительно ниже и составляют 8 и 7 центов соответственно. Сервис PredictIt позволяет купить неограниченное количество ставок, цена на одну колеблется в пределах от 1 до 99 центов и растет с вероятностью победы кандидата. Выплата клиенту в случае победы составляет 1 доллар за каждую купленную им ставку - таким образом, клиент, поставивший на фаворита, в процентном соотношении получит в случае победы меньше, чем поставивший на менее вероятного кандидата. По мнению ряда ведущих букмекеров, у Харрис также больше шансов на победу на президентских выборах 2024 года, чем у Байдена. Шансы Харрис быть избранной президентом в ноябре составляют 4/1 (20%) как для Bet 365, так и для Sky Bet, по сравнению с 8/1 (11,1%) для Байдена. Уильям Хилл дает Харрис шансы на победу в ноябре 9/2 (18,2%) против 6/1 (14,3%) у Байдена, при этом Трамп является явным фаворитом с коэффициентом 2/5 (71,4%). На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html

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в мире, сша, мичиган, калифорния, джо байден, камала харрис, мишель обама, выборы президента сша — 2024