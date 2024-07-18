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В ГД предложили законодательно разъяснить понятие традиционных ценностей - РИА Новости, 18.07.2024
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13:14 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/gosduma-1960456442.html
В ГД предложили законодательно разъяснить понятие традиционных ценностей
В ГД предложили законодательно разъяснить понятие традиционных ценностей - РИА Новости, 18.07.2024
В ГД предложили законодательно разъяснить понятие традиционных ценностей
В законодательстве необходимо прописать, что такое традиционные семейные ценности, а уже потом думать о введении наказания за дискредитацию таких ценностей,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:14
2024-07-18T13:14
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В законодательстве необходимо прописать, что такое традиционные семейные ценности, а уже потом думать о введении наказания за дискредитацию таких ценностей, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. Так она прокомментировала предложение депутата ГД Султана Хамзаева о введении административной ответственности за дискредитацию традиционных семейных ценностей. "Давайте мы определимся, что для нас традиционные семейные ценности, придем к единому мнению, запишем в законе, а потом уже будем вводить наказание", - сказала Останина. Она добавила, что сейчас для того, чтобы традиционные семейные ценности "стали нормой жизни", на государственном уровне сделано далеко не все. Депутат напомнила, что в настоящее время есть указ президента РФ об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, но это не норма закона. "Если у нас будет разъяснено, что традиционные ценности — это уважение к старшим, это уважение к детям, уважение мужа к жене, это, так сказать, патриотизм, любовь к Родине... Ну, давайте пропишем это. Исходя из указа президента, давайте сделаем это нормой закона", - предложила она. Кроме того, депутат считает, что чрезмерное количество "маргинальных шоу" на российском ТВ мешают сделать традиционные семейные ценности "философией жизни" россиян.
https://ria.ru/20231029/deti-1905958508.html
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общество, россия, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В ГД предложили законодательно разъяснить понятие традиционных ценностей

Депутат Останина: нужно прописать, что такое традиционные семейные ценности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В законодательстве необходимо прописать, что такое традиционные семейные ценности, а уже потом думать о введении наказания за дискредитацию таких ценностей, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.
Так она прокомментировала предложение депутата ГД Султана Хамзаева о введении административной ответственности за дискредитацию традиционных семейных ценностей.
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"Давайте мы определимся, что для нас традиционные семейные ценности, придем к единому мнению, запишем в законе, а потом уже будем вводить наказание", - сказала Останина.
Она добавила, что сейчас для того, чтобы традиционные семейные ценности "стали нормой жизни", на государственном уровне сделано далеко не все. Депутат напомнила, что в настоящее время есть указ президента РФ об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, но это не норма закона.
"Если у нас будет разъяснено, что традиционные ценности — это уважение к старшим, это уважение к детям, уважение мужа к жене, это, так сказать, патриотизм, любовь к Родине... Ну, давайте пропишем это. Исходя из указа президента, давайте сделаем это нормой закона", - предложила она.
Кроме того, депутат считает, что чрезмерное количество "маргинальных шоу" на российском ТВ мешают сделать традиционные семейные ценности "философией жизни" россиян.
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