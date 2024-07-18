https://ria.ru/20240718/gody-1960424987.html

Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки

Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки - РИА Новости, 18.07.2024

Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки

Жителю Сосновоборска в Красноярском крае грозит до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:09

2024-07-18T11:09

2024-07-18T11:09

сосновоборск

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 июл – РИА Новости. Жителю Сосновоборска в Красноярском крае грозит до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, 38-летний безработный мужчина на фоне опьянения угрожал убить кошку, если его сожительница срочно не приедет с работы домой. Женщина приехать не смогла, из-за чего фигурант решил выместить злость на животном и начал на глазах у 16-летней падчерицы бить кошку об пол, перед этим пнув спящего питомца. "Девочка слёзно просила отчима остановиться, однако тот на просьбы не отреагировал и выкинул кошку в мусоропровод. Падчерица в надежде спасти дорогого питомца достала окровавленное тельце из мусорного бака и отвезла его в ветклинику", - говорится в сообщении. Ветеринары уже не могли спасти кошку. Семья приняла тяжелое решение усыпить питомца. Прокуратура направила уголовное дело о жестоком обращении с животным. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240717/prigovor-1960254006.html

сосновоборск

красноярский край

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сосновоборск, красноярский край, происшествия