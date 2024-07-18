https://ria.ru/20240718/gody-1960424987.html
Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки
Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки - РИА Новости, 18.07.2024
Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки
Жителю Сосновоборска в Красноярском крае грозит до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:09
2024-07-18T11:09
2024-07-18T11:09
сосновоборск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 июл – РИА Новости. Жителю Сосновоборска в Красноярском крае грозит до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, 38-летний безработный мужчина на фоне опьянения угрожал убить кошку, если его сожительница срочно не приедет с работы домой. Женщина приехать не смогла, из-за чего фигурант решил выместить злость на животном и начал на глазах у 16-летней падчерицы бить кошку об пол, перед этим пнув спящего питомца. "Девочка слёзно просила отчима остановиться, однако тот на просьбы не отреагировал и выкинул кошку в мусоропровод. Падчерица в надежде спасти дорогого питомца достала окровавленное тельце из мусорного бака и отвезла его в ветклинику", - говорится в сообщении. Ветеринары уже не могли спасти кошку. Семья приняла тяжелое решение усыпить питомца. Прокуратура направила уголовное дело о жестоком обращении с животным. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.
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сосновоборск, красноярский край, происшествия
Сосновоборск, Красноярский край, Происшествия
Жителю Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы за убийство кошки
Жителю Сосновоборска грозит до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки
КРАСНОЯРСК, 18 июл – РИА Новости. Жителю Сосновоборска в Красноярском крае грозит до трех лет тюрьмы за жестокое убийство кошки, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, 38-летний безработный мужчина на фоне опьянения угрожал убить кошку, если его сожительница срочно не приедет с работы домой. Женщина приехать не смогла, из-за чего фигурант решил выместить злость на животном и начал на глазах у 16-летней падчерицы бить кошку об пол, перед этим пнув спящего питомца.
"Девочка слёзно просила отчима остановиться, однако тот на просьбы не отреагировал и выкинул кошку в мусоропровод. Падчерица в надежде спасти дорогого питомца достала окровавленное тельце из мусорного бака и отвезла его в ветклинику", - говорится в сообщении.
Ветеринары уже не могли спасти кошку. Семья приняла тяжелое решение усыпить питомца. Прокуратура направила уголовное дело о жестоком обращении с животным. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.