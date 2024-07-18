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Суд закончил следствие по делу о шпионаже журналиста Гершковича

Суд закончил следствие по делу о шпионаже журналиста Гершковича - РИА Новости, 18.07.2024

Суд закончил следствие по делу о шпионаже журналиста Гершковича

Свердловский областной суд продолжит рассмотрение дела о шпионаже американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича 19 июля, судебное... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:05

2024-07-18T15:05

2024-07-18T15:09

эван гершкович

в мире

сша

россия

центральное разведывательное управление (цру)

свердловский областной суд

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Свердловский областной суд продолжит рассмотрение дела о шпионаже американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича 19 июля, судебное следствие закончено, назначены прения сторон, сообщила журналистам пресс-служба суда."Суд закончил судебное следствие, завтра назначены прения сторон", - сказала представительница суда.Она уточнила, что заседание пройдет в 8.30 по мск.Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в закрытом режиме, тогда журналистов пустили только на протокольную съемку, а на процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.В четверг в суд на заседание пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, который воздержался от каких-либо комментариев прессе, но в зал суда Котеча так и не попал из-за закрытости процесса. По делу Гершковича также был допрошен свердловский депутат Вячеслав Вегнер, отказавшийся пояснять РИА Новости, свидетель защиты он или обвинения. Второе заседание по делу Гершковича началось в 9.00 по мск и закончилось в 14.50 по мск. Адвокаты Гершковича отказались от комментариев.Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже.

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эван гершкович, в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), свердловский областной суд, екатеринбург