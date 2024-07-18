https://ria.ru/20240718/germaniya-1960456794.html

Экс-депутат Рады раскрыл, почему в ФРГ решили сократить расходы на Украину

Экс-депутат Рады раскрыл, почему в ФРГ решили сократить расходы на Украину - РИА Новости, 18.07.2024

Экс-депутат Рады раскрыл, почему в ФРГ решили сократить расходы на Украину

Германия и другие страны Евросоюза продолжат урезать расходы в поддержку Украины, потому что начинают видеть бесперспективность помощи и вариант исчезновения... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:19

2024-07-18T13:19

2024-07-18T13:19

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Германия и другие страны Евросоюза продолжат урезать расходы в поддержку Украины, потому что начинают видеть бесперспективность помощи и вариант исчезновения Украины как государства, заявил участник движения "Другая Украина", политик, бывший депутат Рады Владимир Олейник. "Скорее всего, все понимают, что уже в 2025 году поматросят Украину и бросят, поэтому немцы уже прагматично говорят: а зачем планировать восемь миллиардов? Четыре! Но я думаю, и этих денег не дадут, потому что высокий вариант развития событий - что Украина исчезнет как государство. С точки зрения того, что единственный вариант переговоров - это будет капитуляция", - сказал Олейник. Он напомнил, что Германия выделила на модернизацию своих вооруженных сил 100 миллиардов евро и деньги закончились. "Чтобы модернизировать собственные вооруженные силы, необходимы еще деньги, а где их брать? Вероятно, урежут то, что не имеет перспективы" , — сказал Олейник. Он также отметил, что Украина получала бы больше поддержки, если бы не теряла территории. Эксперт отметил, что европейцы понимают, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США может измениться политический климат, ведь в его предвыборных речах звучат обещания прекратить конфликт на Украине. "Европейцы будут всегда ориентироваться на американцев, на тех, у кого чековая книжка. Сегодня они (страны ЕС - ред.) забирают свои бюджеты уже из "социалки", но все равно выделяют деньги на конфликт в Украине. Понятно, что они это делают не только потому что им хочется, <...> а потому что так сказал нынешний хозяин" , - отметил он. Олейник также заявил, что не видит страну, которая могла бы увеличить расходы на Украину и компенсировать сокращение бюджета Германией. У Польши нет денег даже на внутренние потребности, а Словакия и Венгрия все больше развивают мысль о том, что не стоит выделять деньги, которые не дают перспектив в военном отношении и похищаются на Украине в силу коррупции, добавил эксперт. В среду правительство Германии одобрило проект бюджета на 2025 год, согласование которого в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков от коалиционных партий с угрозами части депутатов прекратить поддержку правительства. Бюджет составит 481 миллиард евро, на военную поддержку Украины предусматривается выделить 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в текущем году.

https://ria.ru/20240718/germaniya-1960385077.html

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

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украина, германия, сша, владимир олейник, дональд трамп, евросоюз, в мире