https://ria.ru/20240718/gas-1960579182.html
В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком
В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком - РИА Новости, 18.07.2024
В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком
Курьер по доставке еды распылил газ в лицо мужчине с ребенком в Калининском районе Санкт-Петербурга, его задержали росгвардейцы, сообщил в четверг региональный... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:25
2024-07-18T20:25
2024-07-18T20:25
происшествия
калининский район
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_e05cd79c2ac9c874814ee9a013c1366e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Курьер по доставке еды распылил газ в лицо мужчине с ребенком в Калининском районе Санкт-Петербурга, его задержали росгвардейцы, сообщил в четверг региональный главк Росгвардии. "Семнадцатого июля в 19.30 сотрудники вневедомственной охраны Калининского района... задержали на проспекте Культуры 17-летнего курьера по доставке еды, который, проезжая по пешеходному переходу на мотовелосипеде, задел несовершеннолетнего, переходившего улицу с отцом. В ходе возникшей словесной перепалки хулиган распылил в лицо мужчине с ребёнком газовый баллончик", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как отмечается, пострадавшие доставлены в больницу, а задержанный – в полицию.
https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html
калининский район
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_565eb00f91b6162d3fe95bd06087c5df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининский район, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Калининский район, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком
В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком, его задержали