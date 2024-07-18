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В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком

В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком - РИА Новости, 18.07.2024

В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком

Курьер по доставке еды распылил газ в лицо мужчине с ребенком в Калининском районе Санкт-Петербурга, его задержали росгвардейцы, сообщил в четверг региональный... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:25

2024-07-18T20:25

2024-07-18T20:25

происшествия

калининский район

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Курьер по доставке еды распылил газ в лицо мужчине с ребенком в Калининском районе Санкт-Петербурга, его задержали росгвардейцы, сообщил в четверг региональный главк Росгвардии. "Семнадцатого июля в 19.30 сотрудники вневедомственной охраны Калининского района... задержали на проспекте Культуры 17-летнего курьера по доставке еды, который, проезжая по пешеходному переходу на мотовелосипеде, задел несовершеннолетнего, переходившего улицу с отцом. В ходе возникшей словесной перепалки хулиган распылил в лицо мужчине с ребёнком газовый баллончик", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как отмечается, пострадавшие доставлены в больницу, а задержанный – в полицию.

https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html

калининский район

санкт-петербург

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происшествия, калининский район, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)