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В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком - РИА Новости, 18.07.2024
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20:25 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/gas-1960579182.html
В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком
В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком - РИА Новости, 18.07.2024
В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком
Курьер по доставке еды распылил газ в лицо мужчине с ребенком в Калининском районе Санкт-Петербурга, его задержали росгвардейцы, сообщил в четверг региональный... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:25
2024-07-18T20:25
происшествия
калининский район
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Курьер по доставке еды распылил газ в лицо мужчине с ребенком в Калининском районе Санкт-Петербурга, его задержали росгвардейцы, сообщил в четверг региональный главк Росгвардии. "Семнадцатого июля в 19.30 сотрудники вневедомственной охраны Калининского района... задержали на проспекте Культуры 17-летнего курьера по доставке еды, который, проезжая по пешеходному переходу на мотовелосипеде, задел несовершеннолетнего, переходившего улицу с отцом. В ходе возникшей словесной перепалки хулиган распылил в лицо мужчине с ребёнком газовый баллончик", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как отмечается, пострадавшие доставлены в больницу, а задержанный – в полицию.
https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html
калининский район
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происшествия, калининский район, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Калининский район, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком

В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком, его задержали

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Курьер по доставке еды распылил газ в лицо мужчине с ребенком в Калининском районе Санкт-Петербурга, его задержали росгвардейцы, сообщил в четверг региональный главк Росгвардии.
"Семнадцатого июля в 19.30 сотрудники вневедомственной охраны Калининского района... задержали на проспекте Культуры 17-летнего курьера по доставке еды, который, проезжая по пешеходному переходу на мотовелосипеде, задел несовершеннолетнего, переходившего улицу с отцом. В ходе возникшей словесной перепалки хулиган распылил в лицо мужчине с ребёнком газовый баллончик", – информирует ведомство в своем Telegram-канале.
Как отмечается, пострадавшие доставлены в больницу, а задержанный – в полицию.
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ПроисшествияКалининский районСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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