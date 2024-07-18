https://ria.ru/20240718/fukusima-1960495914.html

В МАГАТЭ рассказали, безопасна ли вода, которую сбрасывают с "Фукусимы"

В МАГАТЭ рассказали, безопасна ли вода, которую сбрасывают с "Фукусимы" - РИА Новости, 18.07.2024

В МАГАТЭ рассказали, безопасна ли вода, которую сбрасывают с "Фукусимы"

Сбрасываемая с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" вода продолжает соответствовать международным стандартам безопасности, заявило Международное агентство по... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:24

2024-07-18T15:24

2024-07-18T15:24

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tepco

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ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Сбрасываемая с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" вода продолжает соответствовать международным стандартам безопасности, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). "Сброс очищенной воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1" (АЭС "Фукусима-1") продолжает соответствовать международным стандартам безопасности, подтвердила в четверг целевая группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - говорится в сообщении.Уточняется, что об этом Агентство сообщило в своем втором докладе с момента начала сброса воды в августе прошлого года. По данным МАГАТЭ, общий объем воды, сброшенной к настоящему времени, составляет около 55 000 кубических метров, после завершения сброса седьмой партии 16 июля. "Экспертный анализ семи выпущенных партий, проведенный МАГАТЭ, подтвердил, что концентрация трития в каждой партии очищенной воды ALPS, выпущенной на сегодняшний день, намного ниже эксплуатационного предела Японии", - отметили в Агентстве. Как сообщалось ранее, компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO), 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии. В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9.0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. Для недопущения выброса радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. Благодаря проведенной в последующие годы дезактивации в части из них режим эвакуации снят и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" - компании ТЕРСО, - на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.

https://ria.ru/20240715/radionuklidy-1959676806.html

https://ria.ru/20240424/sbros-1941914741.html

https://ria.ru/20240709/energodar-1958570581.html

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в мире, китай, япония, чернобыль, фукусима-1, магатэ, tepco