https://ria.ru/20240718/fox-1960384085.html

СМИ: признанный виновным в коррупции американский сенатор уйдет отставку

СМИ: признанный виновным в коррупции американский сенатор уйдет отставку - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: признанный виновным в коррупции американский сенатор уйдет отставку

Американский сенатор Роберт Менендес, признанный судом виновным в коррупции и лоббировании интересов других государств, заявил своему окружению, что намерен... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T02:17

2024-07-18T02:17

2024-07-18T02:19

роберт менендес

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Американский сенатор Роберт Менендес, признанный судом виновным в коррупции и лоббировании интересов других государств, заявил своему окружению, что намерен уйти в отставку, передает в среду телеканал Fox News со ссылкой на знакомые с данным решением источники. Согласно его данным, уход с должности положит конец почти 30-летней карьере Менендеса в конгрессе, который на протяжении многих лет занимал в нем высокие посты. Сенатор свою вину по всем пунктам отрицает, ему грозит до 20 лет в тюрьме, однако он может подать апелляцию на решение. Менендес, известный своей антироссийской позицией, также признан виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных средств связи. На период разбирательства он был отстранен от должности председателя международного комитета сената, но он продолжал работу в верхней палате конгресса. Ранее во время обысков у него нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов.

https://ria.ru/20240531/ssha-1949751318.html

https://ria.ru/20240308/senator-1931929660.html

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роберт менендес, в мире