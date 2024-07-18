https://ria.ru/20240718/fox-1960384085.html
СМИ: признанный виновным в коррупции американский сенатор уйдет отставку
СМИ: признанный виновным в коррупции американский сенатор уйдет отставку - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ: признанный виновным в коррупции американский сенатор уйдет отставку
Американский сенатор Роберт Менендес, признанный судом виновным в коррупции и лоббировании интересов других государств, заявил своему окружению, что намерен... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T02:17
2024-07-18T02:17
2024-07-18T02:19
роберт менендес
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Американский сенатор Роберт Менендес, признанный судом виновным в коррупции и лоббировании интересов других государств, заявил своему окружению, что намерен уйти в отставку, передает в среду телеканал Fox News со ссылкой на знакомые с данным решением источники. Согласно его данным, уход с должности положит конец почти 30-летней карьере Менендеса в конгрессе, который на протяжении многих лет занимал в нем высокие посты. Сенатор свою вину по всем пунктам отрицает, ему грозит до 20 лет в тюрьме, однако он может подать апелляцию на решение. Менендес, известный своей антироссийской позицией, также признан виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных средств связи. На период разбирательства он был отстранен от должности председателя международного комитета сената, но он продолжал работу в верхней палате конгресса. Ранее во время обысков у него нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов.
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роберт менендес, в мире
СМИ: признанный виновным в коррупции американский сенатор уйдет отставку
Fox: признанный виновным в коррупции сенатор Менендес хочет уйти в отставку
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости.
Американский сенатор Роберт Менендес, признанный судом виновным в коррупции и лоббировании интересов других государств, заявил своему окружению, что намерен уйти в отставку, передает в среду телеканал Fox News
со ссылкой на знакомые с данным решением источники.
Согласно его данным, уход с должности положит конец почти 30-летней карьере Менендеса в конгрессе, который на протяжении многих лет занимал в нем высокие посты.
Сенатор свою вину по всем пунктам отрицает, ему грозит до 20 лет в тюрьме, однако он может подать апелляцию на решение.
Менендес, известный своей антироссийской позицией, также признан виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных средств связи. На период разбирательства он был отстранен от должности председателя международного комитета сената, но он продолжал работу в верхней палате конгресса.
Ранее во время обысков у него нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов.