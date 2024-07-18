https://ria.ru/20240718/forum-1960558854.html

Глава МИД Анголы посетит форум "Россия — Африка"

Глава МИД Анголы посетит форум "Россия — Африка" - РИА Новости, 18.07.2024

Глава МИД Анголы посетит форум "Россия — Африка"

Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу в разговоре с РИА Новости подтвердил своё участие в министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка",... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:09

2024-07-18T18:09

2024-07-18T18:28

ангола

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754369762_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_1c4eca819682c84b50c127e179837c83.jpg

АККРА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу в разговоре с РИА Новости подтвердил своё участие в министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка", которая пройдет в Сочи.В марте посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров заявил РИА Новости, что осенью в Сочи на двухдневной встрече глав МИД формата "Россия - Африка" подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия - Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, а также наметят основные направления развития."Конечно", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, приедет ли он на встречу в Сочи в этом году.

https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html

ангола

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ангола, сочи