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Глава МИД Анголы посетит форум "Россия — Африка" - РИА Новости, 18.07.2024
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18:09 18.07.2024 (обновлено: 18:28 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/forum-1960558854.html
Глава МИД Анголы посетит форум "Россия — Африка"
Глава МИД Анголы посетит форум "Россия — Африка" - РИА Новости, 18.07.2024
Глава МИД Анголы посетит форум "Россия — Африка"
Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу в разговоре с РИА Новости подтвердил своё участие в министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка",... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:09
2024-07-18T18:28
ангола
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АККРА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу в разговоре с РИА Новости подтвердил своё участие в министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка", которая пройдет в Сочи.В марте посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров заявил РИА Новости, что осенью в Сочи на двухдневной встрече глав МИД формата "Россия - Африка" подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия - Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, а также наметят основные направления развития."Конечно", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, приедет ли он на встречу в Сочи в этом году.
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
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ангола, сочи
Ангола, Сочи
Глава МИД Анголы посетит форум "Россия — Африка"

Глава МИД Анголы поучаствует в министерской конференции форума "Россия — Африка"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Анголы Тете Антониу
Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу. Архивное фото
Читать ria.ru в
АККРА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу в разговоре с РИА Новости подтвердил своё участие в министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка", которая пройдет в Сочи.
В марте посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров заявил РИА Новости, что осенью в Сочи на двухдневной встрече глав МИД формата "Россия - Африка" подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия - Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, а также наметят основные направления развития.
"Конечно", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, приедет ли он на встречу в Сочи в этом году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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