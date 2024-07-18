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Глава МИД Анголы посетит форум "Россия — Африка"
Глава МИД Анголы посетит форум "Россия — Африка" - РИА Новости, 18.07.2024
Глава МИД Анголы посетит форум "Россия — Африка"
Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу в разговоре с РИА Новости подтвердил своё участие в министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка",... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:09
2024-07-18T18:09
2024-07-18T18:28
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АККРА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу в разговоре с РИА Новости подтвердил своё участие в министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка", которая пройдет в Сочи.В марте посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров заявил РИА Новости, что осенью в Сочи на двухдневной встрече глав МИД формата "Россия - Африка" подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия - Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, а также наметят основные направления развития."Конечно", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, приедет ли он на встречу в Сочи в этом году.
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ангола, сочи
Глава МИД Анголы посетит форум "Россия — Африка"
Глава МИД Анголы поучаствует в министерской конференции форума "Россия — Африка"
АККРА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу в разговоре с РИА Новости подтвердил своё участие в министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка", которая пройдет в Сочи.
В марте посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров заявил РИА Новости, что осенью в Сочи на двухдневной встрече глав МИД формата "Россия - Африка" подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия - Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, а также наметят основные направления развития.
"Конечно", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, приедет ли он на встречу в Сочи в этом году.