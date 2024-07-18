https://ria.ru/20240718/festival-1960436568.html
Новый музыкальный фестиваль готовят для туристов в Алтайском крае
Новый музыкальный фестиваль готовят для туристов в Алтайском крае - РИА Новости, 18.07.2024
Новый музыкальный фестиваль готовят для туристов в Алтайском крае
Новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни" готовят для туристов в Алтайском крае, сообщают в управлении по развитию туризма региона. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:02
2024-07-18T12:02
2024-07-18T12:23
алтайский край
музыка
туризм
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БАРНАУЛ, 18 июл – РИА Новости. Новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни" готовят для туристов в Алтайском крае, сообщают в управлении по развитию туризма региона. "Десятого августа на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" пройдет новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни". Организуют мероприятие управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и Туристский информационный центр региона в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - говорится в сообщении. Отмечается, что для гостей фестиваля будет работать несколько площадок. В течение дня ведущие проведут интерактивы и разыграют подарки. "Фестиваль "Шум Катуни" выделяется своей аутентичностью и красотой природы Алтая. У нас в крае много талантливых молодых исполнителей, мы хотим предоставить им возможность выступить на большой сцене. Это может дать им старт для развития", - рассказал начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев. На территории этно-глэмпинга "Алтайское кочевье" выступит кавер-группа "Генеральная репетиция". В Парке Рериха можно будет послушать инструментальную музыку и понаблюдать за созданием живописных пейзажей в исполнении молодых художников. Тем, кто любит петь сам, понравится на площадке караоке. Гости смогут исполнить любимую песню и послушать других на мягких пуфах. "Музыка на фестивале будет очень разножанровая. Гости смогут услышать и увидеть, насколько Алтайский край богат на талантливые музыкальные коллективы и исполнителей", - рассказывает директор фестиваля Елена Седых. Завершением вечера станет выступление популярных групп "Комната Культуры" и CHEBANOV. Также организаторы пока держат в тайне имя еще одного музыкального гостя. На фестивале запланированы гастрономические и ремесленнические площадки, необычные фотозоны и места для развлечения детей. Музыкальный фестиваль "Шум Катуни" пройдет 10 августа с 14:00 (10:00 мск) на "Бирюзовой Катуни". Вход бесплатный.
https://ria.ru/20240702/filmy-1956845849.html
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музыка, туризм
Алтайский край, Музыка, Туризм
БАРНАУЛ, 18 июл – РИА Новости. Новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни" готовят для туристов в Алтайском крае, сообщают в управлении по развитию туризма региона.
"Десятого августа на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" пройдет новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни". Организуют мероприятие управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и Туристский информационный центр региона в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для гостей фестиваля будет работать несколько площадок. В течение дня ведущие проведут интерактивы и разыграют подарки.
"Фестиваль "Шум Катуни" выделяется своей аутентичностью и красотой природы Алтая
. У нас в крае много талантливых молодых исполнителей, мы хотим предоставить им возможность выступить на большой сцене. Это может дать им старт для развития", - рассказал начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев.
На территории этно-глэмпинга "Алтайское кочевье" выступит кавер-группа "Генеральная репетиция". В Парке Рериха можно будет послушать инструментальную музыку и понаблюдать за созданием живописных пейзажей в исполнении молодых художников. Тем, кто любит петь сам, понравится на площадке караоке. Гости смогут исполнить любимую песню и послушать других на мягких пуфах.
"Музыка на фестивале будет очень разножанровая. Гости смогут услышать и увидеть, насколько Алтайский край богат на талантливые музыкальные коллективы и исполнителей", - рассказывает директор фестиваля Елена Седых.
Завершением вечера станет выступление популярных групп "Комната Культуры" и CHEBANOV. Также организаторы пока держат в тайне имя еще одного музыкального гостя.
На фестивале запланированы гастрономические и ремесленнические площадки, необычные фотозоны и места для развлечения детей. Музыкальный фестиваль "Шум Катуни" пройдет 10 августа с 14:00 (10:00 мск) на "Бирюзовой Катуни". Вход бесплатный.