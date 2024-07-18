https://ria.ru/20240718/festival-1960436568.html

Новый музыкальный фестиваль готовят для туристов в Алтайском крае

Новый музыкальный фестиваль готовят для туристов в Алтайском крае - РИА Новости, 18.07.2024

Новый музыкальный фестиваль готовят для туристов в Алтайском крае

Новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни" готовят для туристов в Алтайском крае, сообщают в управлении по развитию туризма региона. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:02

2024-07-18T12:02

2024-07-18T12:23

алтайский край

музыка

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960446377_0:0:1762:991_1920x0_80_0_0_16b5c2723d8c0f41d2b9beeb92dc3245.jpg

БАРНАУЛ, 18 июл – РИА Новости. Новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни" готовят для туристов в Алтайском крае, сообщают в управлении по развитию туризма региона. "Десятого августа на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" пройдет новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни". Организуют мероприятие управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и Туристский информационный центр региона в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - говорится в сообщении. Отмечается, что для гостей фестиваля будет работать несколько площадок. В течение дня ведущие проведут интерактивы и разыграют подарки. "Фестиваль "Шум Катуни" выделяется своей аутентичностью и красотой природы Алтая. У нас в крае много талантливых молодых исполнителей, мы хотим предоставить им возможность выступить на большой сцене. Это может дать им старт для развития", - рассказал начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев. На территории этно-глэмпинга "Алтайское кочевье" выступит кавер-группа "Генеральная репетиция". В Парке Рериха можно будет послушать инструментальную музыку и понаблюдать за созданием живописных пейзажей в исполнении молодых художников. Тем, кто любит петь сам, понравится на площадке караоке. Гости смогут исполнить любимую песню и послушать других на мягких пуфах. "Музыка на фестивале будет очень разножанровая. Гости смогут услышать и увидеть, насколько Алтайский край богат на талантливые музыкальные коллективы и исполнителей", - рассказывает директор фестиваля Елена Седых. Завершением вечера станет выступление популярных групп "Комната Культуры" и CHEBANOV. Также организаторы пока держат в тайне имя еще одного музыкального гостя. На фестивале запланированы гастрономические и ремесленнические площадки, необычные фотозоны и места для развлечения детей. Музыкальный фестиваль "Шум Катуни" пройдет 10 августа с 14:00 (10:00 мск) на "Бирюзовой Катуни". Вход бесплатный.

https://ria.ru/20240702/filmy-1956845849.html

https://ria.ru/20240701/klinika-1956712608.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

музыка, туризм