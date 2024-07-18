https://ria.ru/20240718/festival-1960418631.html
Фестиваль "Гуляй город", посвященный битве при Молодях, состоится 27 июля
Фестиваль "Гуляй город", посвященный битве при Молодях, состоится 27 июля - РИА Новости, 18.07.2024
Фестиваль "Гуляй город", посвященный битве при Молодях, состоится 27 июля
Традиционный фестиваль "Гуляй Город", посвященный битве при Молодях, пройдет в Чехове 27 июля, в программе мероприятия ожидается военно-историческая... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:44
2024-07-18T10:44
2024-07-18T10:44
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Традиционный фестиваль "Гуляй Город", посвященный битве при Молодях, пройдет в Чехове 27 июля, в программе мероприятия ожидается военно-историческая реконструкция, русские народные игры и забавы для всей семьи, а также мастер-классы по различным ремеслам, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В Подмосковье 27 июля состоится традиционный фестиваль "Гуляй Город". Он проходит в селе Молоди городского округа Чехов и посвящен одной из важнейших исторических побед нашей страны – битве при Молодях. Гостей ждет атмосфера Руси XVI века. В программе: театрализованная военно-историческая реконструкция, кулачный стеношный бой - это старинная русская народная забава "стенка на стенку", фестиваль колокольного звона", - отмечается в официальном Telegram-канале пресс-службы. Также в программе заявлены выступления подмосковных творческих коллективов и концерт известных фолк-групп, русские народные игры и забавы для всей семьи, мастер-классы по различным ремеслам. Фестиваль проводится в Чехове с 2009 года. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2022 году он получил федеральный статус.
https://ria.ru/20240714/vorobev-1959638725.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, чехов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Чехов
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Традиционный фестиваль "Гуляй Город", посвященный битве при Молодях, пройдет в Чехове 27 июля, в программе мероприятия ожидается военно-историческая реконструкция, русские народные игры и забавы для всей семьи, а также мастер-классы по различным ремеслам, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В Подмосковье 27 июля состоится традиционный фестиваль "Гуляй Город". Он проходит в селе Молоди городского округа Чехов и посвящен одной из важнейших исторических побед нашей страны – битве при Молодях. Гостей ждет атмосфера Руси XVI века. В программе: театрализованная военно-историческая реконструкция, кулачный стеношный бой - это старинная русская народная забава "стенка на стенку", фестиваль колокольного звона", - отмечается в официальном Telegram-канале пресс-службы.
Также в программе заявлены выступления подмосковных творческих коллективов и концерт известных фолк-групп, русские народные игры и забавы для всей семьи, мастер-классы по различным ремеслам.
Фестиваль проводится в Чехове с 2009 года. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева
в 2022 году он получил федеральный статус.