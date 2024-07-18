Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Гуляй город", посвященный битве при Молодях, состоится 27 июля - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
10:44 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/festival-1960418631.html
Фестиваль "Гуляй город", посвященный битве при Молодях, состоится 27 июля
Фестиваль "Гуляй город", посвященный битве при Молодях, состоится 27 июля - РИА Новости, 18.07.2024
Фестиваль "Гуляй город", посвященный битве при Молодях, состоится 27 июля
Традиционный фестиваль "Гуляй Город", посвященный битве при Молодях, пройдет в Чехове 27 июля, в программе мероприятия ожидается военно-историческая... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:44
2024-07-18T10:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
чехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960419280_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_f9cea64d400e4add9e3e59cd1d77b586.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Традиционный фестиваль "Гуляй Город", посвященный битве при Молодях, пройдет в Чехове 27 июля, в программе мероприятия ожидается военно-историческая реконструкция, русские народные игры и забавы для всей семьи, а также мастер-классы по различным ремеслам, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В Подмосковье 27 июля состоится традиционный фестиваль "Гуляй Город". Он проходит в селе Молоди городского округа Чехов и посвящен одной из важнейших исторических побед нашей страны – битве при Молодях. Гостей ждет атмосфера Руси XVI века. В программе: театрализованная военно-историческая реконструкция, кулачный стеношный бой - это старинная русская народная забава "стенка на стенку", фестиваль колокольного звона", - отмечается в официальном Telegram-канале пресс-службы. Также в программе заявлены выступления подмосковных творческих коллективов и концерт известных фолк-групп, русские народные игры и забавы для всей семьи, мастер-классы по различным ремеслам. Фестиваль проводится в Чехове с 2009 года. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2022 году он получил федеральный статус.
https://ria.ru/20240714/vorobev-1959638725.html
московская область (подмосковье)
чехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960419280_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_622a8da18020aaff164f0df29dc0d623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, чехов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Чехов

Фестиваль "Гуляй город", посвященный битве при Молодях, состоится 27 июля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторической реконструкции на фестивале "Гуляй-город", посвященном 450-летию битвы при Молодях, в Московской области
Участники военно-исторической реконструкции на фестивале Гуляй-город, посвященном 450-летию битвы при Молодях, в Московской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Участники военно-исторической реконструкции на фестивале "Гуляй-город", посвященном 450-летию битвы при Молодях, в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Традиционный фестиваль "Гуляй Город", посвященный битве при Молодях, пройдет в Чехове 27 июля, в программе мероприятия ожидается военно-историческая реконструкция, русские народные игры и забавы для всей семьи, а также мастер-классы по различным ремеслам, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В Подмосковье 27 июля состоится традиционный фестиваль "Гуляй Город". Он проходит в селе Молоди городского округа Чехов и посвящен одной из важнейших исторических побед нашей страны – битве при Молодях. Гостей ждет атмосфера Руси XVI века. В программе: театрализованная военно-историческая реконструкция, кулачный стеношный бой - это старинная русская народная забава "стенка на стенку", фестиваль колокольного звона", - отмечается в официальном Telegram-канале пресс-службы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Воробьев: более 1000 участников "Активного долголетия" освоили сапборды
14 июля, 20:37
Также в программе заявлены выступления подмосковных творческих коллективов и концерт известных фолк-групп, русские народные игры и забавы для всей семьи, мастер-классы по различным ремеслам.
Фестиваль проводится в Чехове с 2009 года. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2022 году он получил федеральный статус.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЧехов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала