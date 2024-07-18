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В Тюменской области развивается сеть ФАПов на селе - РИА Новости, 18.07.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
22:14 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/fap-1960590582.html
В Тюменской области развивается сеть ФАПов на селе
В Тюменской области развивается сеть ФАПов на селе - РИА Новости, 18.07.2024
В Тюменской области развивается сеть ФАПов на селе
По программе модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области в 2024 году планируют открыть врачебную амбулаторию и 19 фельдшерско-акушерских... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:14
2024-07-18T22:14
тюменская область
тюменская область
исетский район
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 18 июл – РИА Новости. По программе модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области в 2024 году планируют открыть врачебную амбулаторию и 19 фельдшерско-акушерских пунктов, при этом пять из них в двух городских округах и трех муниципальных районах уже принимают пациентов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. "В этом году начали работу пять новых фельдшерско-акушерских пунктов – в Заводоуковском и Голышмановском городских округах, Ярковском, Ишимском и Исетском районах. До конца года на территории региона в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение" откроются еще четырнадцать ФАПов и врачебная амбулатория в селе Успенка Тюменского района", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Говоря о значимости для сел открытия фельдшерско-акушерских пунктов, губернатор подчеркнул, что современные ФАПы позволяют жителям оперативно получать качественную медицинскую помощь с использованием современного оборудования и цифровых технологий. Также есть возможность проводить телемедицинские консультации.
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тюменская область, исетский район, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Исетский район, Александр Моор
В Тюменской области развивается сеть ФАПов на селе

В Тюменской области развивается сеть ФАПов на селе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 18 июл – РИА Новости. По программе модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области в 2024 году планируют открыть врачебную амбулаторию и 19 фельдшерско-акушерских пунктов, при этом пять из них в двух городских округах и трех муниципальных районах уже принимают пациентов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"В этом году начали работу пять новых фельдшерско-акушерских пунктов – в Заводоуковском и Голышмановском городских округах, Ярковском, Ишимском и Исетском районах. До конца года на территории региона в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение" откроются еще четырнадцать ФАПов и врачебная амбулатория в селе Успенка Тюменского района", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Говоря о значимости для сел открытия фельдшерско-акушерских пунктов, губернатор подчеркнул, что современные ФАПы позволяют жителям оперативно получать качественную медицинскую помощь с использованием современного оборудования и цифровых технологий. Также есть возможность проводить телемедицинские консультации.
Губернатор Тюменской области Александр Мооръ во время посещения обновленного Краснодонского роддома - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Тюменская область в луганском Краснодоне реконструировала роддом
2 июля, 13:58
 
Тюменская областьТюменская областьИсетский районАлександр Моор
 
 
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