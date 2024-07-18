https://ria.ru/20240718/f-35-1960384358.html

Обеспечивать безопасность съезда республиканцев помогает истребитель

Обеспечивать безопасность съезда республиканцев помогает истребитель - РИА Новости, 18.07.2024

Обеспечивать безопасность съезда республиканцев помогает истребитель

Истребитель задействован для охраны воздушного пространства над Милуоки, где проходит съезд республиканцев, сообщил РИА Новости представитель командования... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T02:25

2024-07-18T02:25

2024-07-18T02:26

милуоки

северная америка

сша

дональд трамп

f-35

покушение на дональда трампа

в мире

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МИЛУОКИ (США), 18 июл - РИА Новости. Истребитель задействован для охраны воздушного пространства над Милуоки, где проходит съезд республиканцев, сообщил РИА Новости представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки. "Истребитель F-35 помогает обеспечивать ограничения на полеты над Милуоки", - сообщили в командовании. Истребитель несет службу в рамках поддержки протоколов Секретной службы, сообщили в командовании. Ранее в Милуоки в нескольких километрах от места, где проходит съезд республиканцев, полицейские застрелили мужчину с ножом. Кроме того, в километре от съезда был задержан подозрительный мужчина в лыжной маске с огнестрельным оружием в рюкзаке. В минувшую субботу было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа, он получил ранение в ухо.

https://ria.ru/20240718/pokushenie-1960383934.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960353834.html

милуоки

северная америка

сша

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милуоки, северная америка, сша, дональд трамп, f-35, покушение на дональда трампа, в мире