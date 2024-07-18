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Обеспечивать безопасность съезда республиканцев помогает истребитель - РИА Новости, 18.07.2024
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02:25 18.07.2024 (обновлено: 02:26 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/f-35-1960384358.html
Обеспечивать безопасность съезда республиканцев помогает истребитель
Обеспечивать безопасность съезда республиканцев помогает истребитель - РИА Новости, 18.07.2024
Обеспечивать безопасность съезда республиканцев помогает истребитель
Истребитель задействован для охраны воздушного пространства над Милуоки, где проходит съезд республиканцев, сообщил РИА Новости представитель командования... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T02:25
2024-07-18T02:26
милуоки
северная америка
сша
дональд трамп
f-35
покушение на дональда трампа
в мире
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МИЛУОКИ (США), 18 июл - РИА Новости. Истребитель задействован для охраны воздушного пространства над Милуоки, где проходит съезд республиканцев, сообщил РИА Новости представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки. "Истребитель F-35 помогает обеспечивать ограничения на полеты над Милуоки", - сообщили в командовании. Истребитель несет службу в рамках поддержки протоколов Секретной службы, сообщили в командовании. Ранее в Милуоки в нескольких километрах от места, где проходит съезд республиканцев, полицейские застрелили мужчину с ножом. Кроме того, в километре от съезда был задержан подозрительный мужчина в лыжной маске с огнестрельным оружием в рюкзаке. В минувшую субботу было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа, он получил ранение в ухо.
https://ria.ru/20240718/pokushenie-1960383934.html
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милуоки, северная америка, сша, дональд трамп, f-35, покушение на дональда трампа, в мире
Милуоки, Северная Америка, США, Дональд Трамп, F-35, Покушение на Дональда Трампа, В мире
Обеспечивать безопасность съезда республиканцев помогает истребитель

В обеспечении безопасности съезда республиканцев задействован истребитель F-35

CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A LightningИстребитель F-35А
Истребитель F-35А - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A Lightning
Истребитель F-35А. Архивное фото
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МИЛУОКИ (США), 18 июл - РИА Новости. Истребитель задействован для охраны воздушного пространства над Милуоки, где проходит съезд республиканцев, сообщил РИА Новости представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки.
"Истребитель F-35 помогает обеспечивать ограничения на полеты над Милуоки", - сообщили в командовании.
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Истребитель несет службу в рамках поддержки протоколов Секретной службы, сообщили в командовании.
Ранее в Милуоки в нескольких километрах от места, где проходит съезд республиканцев, полицейские застрелили мужчину с ножом. Кроме того, в километре от съезда был задержан подозрительный мужчина в лыжной маске с огнестрельным оружием в рюкзаке.
В минувшую субботу было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа, он получил ранение в ухо.
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МилуокиСеверная АмерикаСШАДональд ТрампF-35Покушение на Дональда ТрампаВ мире
 
 
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