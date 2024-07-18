https://ria.ru/20240718/ekspert-1960398161.html
Эксперт рассказала, как ухаживать за садом в жару
Эксперт рассказала, как ухаживать за садом в жару - РИА Новости, 18.07.2024
Эксперт рассказала, как ухаживать за садом в жару
Создание искусственной тени, использование подкормки, в том числе янтарной кислоты, а также проветривание теплиц и правильный полив помогут растениям в саду... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T08:20
2024-07-18T08:20
2024-07-18T08:21
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Создание искусственной тени, использование подкормки, в том числе янтарной кислоты, а также проветривание теплиц и правильный полив помогут растениям в саду пережить жаркое лето, рассказала РИА Новости эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Ксения Чашина. По ее словам, в первую очередь растениям поможет тень - над посадками можно растянуть укрывной материал (полипропиленовую сетку, спанбонд или любую другую ткань). "Препараты "Циркон", "Эпин" и янтарная кислота оказывают антистрессовое воздействие, укрепляют защитные силы растений, предотвращают опадение завязей и помогают предотвратить инфекционные заболевания. Вносить удобрения рекомендуется не в жаркую погоду, так как это может спровоцировать ожог удобрениями: он проявляется увяданием листьев и повреждением корневой системы. Лучше произвести подкормку в начале сезона. Но если жаркие дни затянулись и вы видите, что растения не справляются со зноем, можно их удобрить", - объяснила Чашина. Она также отметила, что поливать растения под палящими лучами нежелательно - лучше делать это ранним утром или поздним вечером, когда солнце не так активно. Таким образом можно избежать быстрого испарения воды и обеспечить растениям достаточную влагу на протяжении дня. Также важно не перелить растения, иначе корни могут загнить в постоянно влажной почве, поэтому нужно следить за тем, чтобы верхний слой земли полностью просыхал и только в этом случае повторно проливать. "В жаркие дни следует уделить внимание и растениям в теплице. Необходимо открыть все двери и окна, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Можно покрыть теплицу светоотражающей пленкой или другим светлым материалом. Это поможет снизить температуру внутри. Чтобы повысить влажность в теплице, можно разместить внутри емкости с водой. Испаряющаяся влага снизит температуру и улучшит микроклимат", - также пояснила эксперт.
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общество, россия
Эксперт рассказала, как ухаживать за садом в жару
Эксперт: саду в жару необходимы тень, янтарная кислота и воздух
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Создание искусственной тени, использование подкормки, в том числе янтарной кислоты, а также проветривание теплиц и правильный полив помогут растениям в саду пережить жаркое лето, рассказала РИА Новости эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Ксения Чашина.
По ее словам, в первую очередь растениям поможет тень - над посадками можно растянуть укрывной материал (полипропиленовую сетку, спанбонд или любую другую ткань).
«
"Препараты "Циркон", "Эпин" и янтарная кислота оказывают антистрессовое воздействие, укрепляют защитные силы растений, предотвращают опадение завязей и помогают предотвратить инфекционные заболевания. Вносить удобрения рекомендуется не в жаркую погоду, так как это может спровоцировать ожог удобрениями: он проявляется увяданием листьев и повреждением корневой системы. Лучше произвести подкормку в начале сезона. Но если жаркие дни затянулись и вы видите, что растения не справляются со зноем, можно их удобрить", - объяснила Чашина.
Она также отметила, что поливать растения под палящими лучами нежелательно - лучше делать это ранним утром или поздним вечером, когда солнце не так активно. Таким образом можно избежать быстрого испарения воды и обеспечить растениям достаточную влагу на протяжении дня. Также важно не перелить растения, иначе корни могут загнить в постоянно влажной почве, поэтому нужно следить за тем, чтобы верхний слой земли полностью просыхал и только в этом случае повторно проливать.
"В жаркие дни следует уделить внимание и растениям в теплице. Необходимо открыть все двери и окна, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Можно покрыть теплицу светоотражающей пленкой или другим светлым материалом. Это поможет снизить температуру внутри. Чтобы повысить влажность в теплице, можно разместить внутри емкости с водой. Испаряющаяся влага снизит температуру и улучшит микроклимат", - также пояснила эксперт.