https://ria.ru/20240718/efimov-1960433569.html

Ефимов: технопарку на юге Москвы предоставлена льгота на аренду земли

Ефимов: технопарку на юге Москвы предоставлена льгота на аренду земли - РИА Новости, 18.07.2024

Ефимов: технопарку на юге Москвы предоставлена льгота на аренду земли

Власти Москвы предоставили технопарку на юге столицы льготу на аренду земли в 0,01% от кадастровой стоимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:06

2024-07-18T14:06

2024-07-18T14:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

бирюлево восточное

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. Власти Москвы предоставили технопарку на юге столицы льготу на аренду земли в 0,01% от кадастровой стоимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для организаций, имеющих статус технопарков, – 0,01% от кадастровой стоимости. Для города это долгосрочные инвестиции в развитие промышленности и науки, благодаря которым появятся новые разработки и продукция. Такую льготу на аренду участка площадью 1,98 гектара получил технопарк "Связь инжиниринг", - рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он отметил, что благодаря льготе у компании появится возможность экономить более 2,4 миллиона рублей в год, инвестируя эти средства в свое развитие.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что технопарк площадью более 24 тысяч квадратных метров располагается в районе Бирюлево Восточное.Сама льгота предоставляется на 10 лет. Для пользования ею технопарк должен ежегодно подтверждать свой статус.Его резиденты занимаются разработкой и производством радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры для систем связи, телерадиовещания, радиосвязи, энергетики, транспорта, нефтегазовой отрасли и ЖКХ.

https://ria.ru/20240718/efimov-1960080410.html

https://ria.ru/20240718/efimov-1960359975.html

москва

бирюлево восточное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, бирюлево восточное, градостроительный комплекс москвы