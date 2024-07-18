https://ria.ru/20240718/dokument-1960464553.html

В России опубликовали документы об освобождении востока Польши в 1944 году

В России опубликовали документы об освобождении востока Польши в 1944 году - РИА Новости, 18.07.2024

В России опубликовали документы об освобождении востока Польши в 1944 году

Центральный архив министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые публикуют рассекреченные архивные документы,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:39

2024-07-18T13:39

2024-07-18T13:39

брест

россия

белоруссия

российское военно-историческое общество (рвио)

польша

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Центральный архив министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые публикуют рассекреченные архивные документы, посвященные освобождению советскими войсками Западной Белоруссии и Восточной Польши 80 лет назад. Люблинско-Брестская наступательная операция Красной армии проводилась с 18 июля по 2 августа 1944 года войсками 1-го Белорусского фронта и являлась составной частью Белорусской стратегической наступательной операции. Подборка из 23 документов, посвященных Люблинско-Брестской наступательной операции, опубликована в специальном разделе на портале История.рф. Материалы содержат многостраничные журналы боевых действий, боевые приказы, планы и другие оперативные документы по планированию наступательной операции по разгрому брестско-люблинской группировки немецких войск. "Согласно замыслу советского командования, войска РККА должны были выйти к Висле, обогнув Брестский укреплённый район с севера и юга и разгромив брестско-люблинскую группировку немецких войск. В результате боевых действий с 18 июля по 2 августа 1944 года было завершено ранее начатое освобождение советской Белоруссии. Благодаря успешно проведённой операции у советского командования появились благоприятные условия для освобождения Польши", - рассказал научный сотрудник РВИО Рамазан Урусов, слова которого приведены в сообщении. По случаю освобождения Бреста 28 июля 1944 года в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Соединениям РККА, участвовавшим в боях за освобождение Бреста, объявили благодарность. 47 особо отличившихся в сражениях частей и соединений 1-го Белорусского фронта были удостоены почетного названия "Брестские", 16 – "Люблинские", 9 – "Ковельские", 12 – "Кобринские". За мужество и героизм, проявленные в боях в ходе Люблинско-Брестской операции, более 20 воинам было присвоено звание Герой Советского Союза. Об стремительном ходе операции свидетельствуют данные из документов: "войска армии внезапно формировали р. Висла и захватив небольшой плацдарм на её зап. берегу, повели решительное наступление на запад и к концу м-ца с боями расширили плацдарм до 50 км по фронту и 12-15 км в глубину, освободив при этом до 300 кв. км польской территории и свыше 120 населённых пунктов. Противник, оказывая упорное сопротивление, неоднократно переходил в яростные контратаки, стремясь сдержать продвижение наших войск, дважды предпринимая контрнаступление, вводя в бой каждый раз крупные силы пехоты и танков и нанося массированные удары с воздуха, но всё это не принесло успеха противнику".

https://ria.ru/20240712/razgrom-1959250439.html

https://ria.ru/20240628/dogovor-1955981616.html

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брест, россия, белоруссия, российское военно-историческое общество (рвио), польша, вторая мировая война (1939-1945)