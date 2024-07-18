https://ria.ru/20240718/doklad-1960434593.html
Путин примет с докладом главу Федеральной таможенной службы
Путин примет с докладом главу Федеральной таможенной службы - РИА Новости, 18.07.2024
Путин примет с докладом главу Федеральной таможенной службы
Президент РФ Владимир Путин в четверг примет с докладом главу Федеральной таможенной службы Валерия Пикалева, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:48
2024-07-18T11:48
2024-07-18T11:48
политика
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет с докладом главу Федеральной таможенной службы Валерия Пикалева, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин продолжает работать в своей загородной резиденции в Ново-Огарево в ближнем Подмосковье... Сегодня череда рабочих встреч президента внутренних. Помимо всего прочего он позанимается делами таможни, сегодня он примет руководителя Федеральной таможенной службы Валерия Пикалева", - сказал Песков. Он отметил, что это "одна из главных служб, которая наполняет государственный бюджет" "Поэтому естественно, для президента это один из очень важных приоритетов", - сказал Песков.
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политика, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин примет с докладом главу Федеральной таможенной службы
Путин в четверг примет с докладом главу Федеральной таможенной службы Пикалева