https://ria.ru/20240718/doklad-1960434593.html

Путин примет с докладом главу Федеральной таможенной службы

Путин примет с докладом главу Федеральной таможенной службы - РИА Новости, 18.07.2024

Путин примет с докладом главу Федеральной таможенной службы

Президент РФ Владимир Путин в четверг примет с докладом главу Федеральной таможенной службы Валерия Пикалева, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:48

2024-07-18T11:48

2024-07-18T11:48

политика

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет с докладом главу Федеральной таможенной службы Валерия Пикалева, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин продолжает работать в своей загородной резиденции в Ново-Огарево в ближнем Подмосковье... Сегодня череда рабочих встреч президента внутренних. Помимо всего прочего он позанимается делами таможни, сегодня он примет руководителя Федеральной таможенной службы Валерия Пикалева", - сказал Песков. Он отметил, что это "одна из главных служб, которая наполняет государственный бюджет" "Поэтому естественно, для президента это один из очень важных приоритетов", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956404874.html

россия

московская область (подмосковье)

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политика, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, владимир путин