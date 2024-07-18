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Львова-Белова призвала перестать помещать сирот в больницы без показаний
Львова-Белова призвала перестать помещать сирот в больницы без показаний - РИА Новости, 18.07.2024
Львова-Белова призвала перестать помещать сирот в больницы без показаний
Необходимо искоренить практику помещения детей, оказавшихся без родительского попечения, в больницу без медицинских показаний, в республиканской детской... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:17
2024-07-18T19:17
2024-07-18T19:17
общество
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мария львова-белова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Необходимо искоренить практику помещения детей, оказавшихся без родительского попечения, в больницу без медицинских показаний, в республиканской детской больнице в Туве на момент аудита аппарата детского омбудсмена было 14 детей, которые не нуждаются в стационарном лечении, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "До сих пор не можем искоренить порочную практику, когда детей, оказавшихся без родительского попечения, помещают в больницу без каких-либо медицинских показаний, а не к родственникам или в центр помощи. Они живут там без няни, без близких, зачастую подолгу", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен рассказала, что на момент аудита ее аппарата в республиканской детской больнице в Туве было 14 детей, которые не нуждаются в стационарном лечении, некоторые находились там месяцами. "Будем вместе исправлять — взяли в работу список детей, чтобы определить меры по их скорейшему переводу из больничных стен. Дали соответствующие рекомендации специалистам органов профилактики. Ситуация на личном контроле", - добавила она.
https://ria.ru/20240621/tuberkulez-1954469954.html
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общество, здоровье - общество, россия, мария львова-белова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова призвала перестать помещать сирот в больницы без показаний
Львова-Белова призвала перестать помещать сирот в больницы без медпоказаний
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Необходимо искоренить практику помещения детей, оказавшихся без родительского попечения, в больницу без медицинских показаний, в республиканской детской больнице в Туве на момент аудита аппарата детского омбудсмена было 14 детей, которые не нуждаются в стационарном лечении, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам
ребенка Мария Львова-Белова.
"До сих пор не можем искоренить порочную практику, когда детей, оказавшихся без родительского попечения, помещают в больницу без каких-либо медицинских показаний, а не к родственникам или в центр помощи. Они живут там без няни, без близких, зачастую подолгу", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Детский омбудсмен рассказала, что на момент аудита ее аппарата в республиканской детской больнице в Туве было 14 детей, которые не нуждаются в стационарном лечении, некоторые находились там месяцами.
"Будем вместе исправлять — взяли в работу список детей, чтобы определить меры по их скорейшему переводу из больничных стен. Дали соответствующие рекомендации специалистам органов профилактики. Ситуация на личном контроле", - добавила она.