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Львова-Белова призвала перестать помещать сирот в больницы без показаний - РИА Новости, 18.07.2024
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19:17 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/deti-1960570453.html
Львова-Белова призвала перестать помещать сирот в больницы без показаний
Львова-Белова призвала перестать помещать сирот в больницы без показаний - РИА Новости, 18.07.2024
Львова-Белова призвала перестать помещать сирот в больницы без показаний
Необходимо искоренить практику помещения детей, оказавшихся без родительского попечения, в больницу без медицинских показаний, в республиканской детской... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:17
2024-07-18T19:17
общество
здоровье - общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Необходимо искоренить практику помещения детей, оказавшихся без родительского попечения, в больницу без медицинских показаний, в республиканской детской больнице в Туве на момент аудита аппарата детского омбудсмена было 14 детей, которые не нуждаются в стационарном лечении, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "До сих пор не можем искоренить порочную практику, когда детей, оказавшихся без родительского попечения, помещают в больницу без каких-либо медицинских показаний, а не к родственникам или в центр помощи. Они живут там без няни, без близких, зачастую подолгу", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен рассказала, что на момент аудита ее аппарата в республиканской детской больнице в Туве было 14 детей, которые не нуждаются в стационарном лечении, некоторые находились там месяцами. "Будем вместе исправлять — взяли в работу список детей, чтобы определить меры по их скорейшему переводу из больничных стен. Дали соответствующие рекомендации специалистам органов профилактики. Ситуация на личном контроле", - добавила она.
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общество, здоровье - общество, россия, мария львова-белова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова призвала перестать помещать сирот в больницы без показаний

Львова-Белова призвала перестать помещать сирот в больницы без медпоказаний

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Необходимо искоренить практику помещения детей, оказавшихся без родительского попечения, в больницу без медицинских показаний, в республиканской детской больнице в Туве на момент аудита аппарата детского омбудсмена было 14 детей, которые не нуждаются в стационарном лечении, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"До сих пор не можем искоренить порочную практику, когда детей, оказавшихся без родительского попечения, помещают в больницу без каких-либо медицинских показаний, а не к родственникам или в центр помощи. Они живут там без няни, без близких, зачастую подолгу", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Детский омбудсмен рассказала, что на момент аудита ее аппарата в республиканской детской больнице в Туве было 14 детей, которые не нуждаются в стационарном лечении, некоторые находились там месяцами.
"Будем вместе исправлять — взяли в работу список детей, чтобы определить меры по их скорейшему переводу из больничных стен. Дали соответствующие рекомендации специалистам органов профилактики. Ситуация на личном контроле", - добавила она.
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