Дети из белгородского детсада собрали в госпиталь книги для бойцов
© Фото : предоставлены воспитателем МОУ "Начальная школа п. Майский" Натальей Хорошевой Воспитанники детского сада под Белгородом передали более 100 книг в госпиталь для бойцов СВО
© Фото : предоставлены воспитателем МОУ "Начальная школа п. Майский" Натальей Хорошевой
БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Дети из детского сада в поселке Майский Белгородского района собрали в госпиталь более 100 книг бойцам, попросившим побольше детективов, рассказала РИА Новости воспитатель Наталья Хорошева.
По словам педагога, акция "Маленькие волонтеры" стала традицией в детском саду поселка Майский. Ранее в рамках этой акции дети уже собирали кружки для раненых бойцов, готовили новогодние подарки, отправляли посылки с подарками ко Дню защитника Отечества, собирали посылки для танкистов и пекли пряники. На этой неделе в детском саду прошла акция под названием "Книги для бойца".
© Фото : предоставлены воспитателем МОУ "Начальная школа п. Майский" Натальей Хорошевой Воспитанники детского сада под Белгородом передали более 100 книг в госпиталь для бойцов СВО
© Фото : предоставлены воспитателем МОУ "Начальная школа п. Майский" Натальей Хорошевой
Воспитанники детского сада под Белгородом передали более 100 книг в госпиталь для бойцов СВО
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"Наши дети хоть и не умеют еще читать, знают, что к книгам нужно относиться с уважением. Мы спросили у бойцов в госпитале, чего им не хватает, и они ответили: "А книгу можно попросить?" Сказали, что были бы рады любым книгам, но особенно детективам", - рассказала воспитатель.
Она добавила, что дети с большим энтузиазмом включились в акцию и провели "переговоры" с родителями, на следующий день в детский сад было принесено более 100 книг. Кроме того, книги принесли и сотрудники детского сада.
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"Это же такая радость и счастье для каждого белгородца - помочь и поддержать наших защитников", - отметила Наталья.
Как подчеркнула воспитатель, в августе в детском саду планируют организовать сбор рисунков и новых посылок для поддержки российских военнослужащих.
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1 декабря 2023, 16:23