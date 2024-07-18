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Дети из белгородского детсада собрали в госпиталь книги для бойцов - РИА Новости, 18.07.2024
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Надежные люди
 
16:17 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/deti-1960513810.html
Дети из белгородского детсада собрали в госпиталь книги для бойцов
Дети из белгородского детсада собрали в госпиталь книги для бойцов - РИА Новости, 18.07.2024
Дети из белгородского детсада собрали в госпиталь книги для бойцов
Дети из детского сада в поселке Майский Белгородского района собрали в госпиталь более 100 книг бойцам, попросившим побольше детективов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:17
2024-07-18T16:17
надежные люди
белгородский район
сво
благотворительность
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книги
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БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Дети из детского сада в поселке Майский Белгородского района собрали в госпиталь более 100 книг бойцам, попросившим побольше детективов, рассказала РИА Новости воспитатель Наталья Хорошева. По словам педагога, акция "Маленькие волонтеры" стала традицией в детском саду поселка Майский. Ранее в рамках этой акции дети уже собирали кружки для раненых бойцов, готовили новогодние подарки, отправляли посылки с подарками ко Дню защитника Отечества, собирали посылки для танкистов и пекли пряники. На этой неделе в детском саду прошла акция под названием "Книги для бойца". "Наши дети хоть и не умеют еще читать, знают, что к книгам нужно относиться с уважением. Мы спросили у бойцов в госпитале, чего им не хватает, и они ответили: "А книгу можно попросить?" Сказали, что были бы рады любым книгам, но особенно детективам", - рассказала воспитатель. Она добавила, что дети с большим энтузиазмом включились в акцию и провели "переговоры" с родителями, на следующий день в детский сад было принесено более 100 книг. Кроме того, книги принесли и сотрудники детского сада. "Это же такая радость и счастье для каждого белгородца - помочь и поддержать наших защитников", - отметила Наталья. Как подчеркнула воспитатель, в августе в детском саду планируют организовать сбор рисунков и новых посылок для поддержки российских военнослужащих.
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белгородский район, сво, благотворительность, книги, книги
Надежные люди, Белгородский район, СВО, Благотворительность, Книги, книги

Дети из белгородского детсада собрали в госпиталь книги для бойцов

© Фото : предоставлены воспитателем МОУ "Начальная школа п. Майский" Натальей Хорошевой Воспитанники детского сада под Белгородом передали более 100 книг в госпиталь для бойцов СВО
Воспитанники детского сада под Белгородом передали более 100 книг в госпиталь для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : предоставлены воспитателем МОУ "Начальная школа п. Майский" Натальей Хорошевой
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Дети из детского сада в поселке Майский Белгородского района собрали в госпиталь более 100 книг бойцам, попросившим побольше детективов, рассказала РИА Новости воспитатель Наталья Хорошева.
По словам педагога, акция "Маленькие волонтеры" стала традицией в детском саду поселка Майский. Ранее в рамках этой акции дети уже собирали кружки для раненых бойцов, готовили новогодние подарки, отправляли посылки с подарками ко Дню защитника Отечества, собирали посылки для танкистов и пекли пряники. На этой неделе в детском саду прошла акция под названием "Книги для бойца".
© Фото : предоставлены воспитателем МОУ "Начальная школа п. Майский" Натальей Хорошевой Воспитанники детского сада под Белгородом передали более 100 книг в госпиталь для бойцов СВО
Воспитанники детского сада под Белгородом передали более 100 книг в госпиталь для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : предоставлены воспитателем МОУ "Начальная школа п. Майский" Натальей Хорошевой
Воспитанники детского сада под Белгородом передали более 100 книг в госпиталь для бойцов СВО
«
"Наши дети хоть и не умеют еще читать, знают, что к книгам нужно относиться с уважением. Мы спросили у бойцов в госпитале, чего им не хватает, и они ответили: "А книгу можно попросить?" Сказали, что были бы рады любым книгам, но особенно детективам", - рассказала воспитатель.
Она добавила, что дети с большим энтузиазмом включились в акцию и провели "переговоры" с родителями, на следующий день в детский сад было принесено более 100 книг. Кроме того, книги принесли и сотрудники детского сада.
«
"Это же такая радость и счастье для каждого белгородца - помочь и поддержать наших защитников", - отметила Наталья.
Как подчеркнула воспитатель, в августе в детском саду планируют организовать сбор рисунков и новых посылок для поддержки российских военнослужащих.
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