https://ria.ru/20240718/deti-1960513810.html

Дети из белгородского детсада собрали в госпиталь книги для бойцов

Дети из белгородского детсада собрали в госпиталь книги для бойцов - РИА Новости, 18.07.2024

Дети из белгородского детсада собрали в госпиталь книги для бойцов

Дети из детского сада в поселке Майский Белгородского района собрали в госпиталь более 100 книг бойцам, попросившим побольше детективов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:17

2024-07-18T16:17

2024-07-18T16:17

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БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Дети из детского сада в поселке Майский Белгородского района собрали в госпиталь более 100 книг бойцам, попросившим побольше детективов, рассказала РИА Новости воспитатель Наталья Хорошева. По словам педагога, акция "Маленькие волонтеры" стала традицией в детском саду поселка Майский. Ранее в рамках этой акции дети уже собирали кружки для раненых бойцов, готовили новогодние подарки, отправляли посылки с подарками ко Дню защитника Отечества, собирали посылки для танкистов и пекли пряники. На этой неделе в детском саду прошла акция под названием "Книги для бойца". "Наши дети хоть и не умеют еще читать, знают, что к книгам нужно относиться с уважением. Мы спросили у бойцов в госпитале, чего им не хватает, и они ответили: "А книгу можно попросить?" Сказали, что были бы рады любым книгам, но особенно детективам", - рассказала воспитатель. Она добавила, что дети с большим энтузиазмом включились в акцию и провели "переговоры" с родителями, на следующий день в детский сад было принесено более 100 книг. Кроме того, книги принесли и сотрудники детского сада. "Это же такая радость и счастье для каждого белгородца - помочь и поддержать наших защитников", - отметила Наталья. Как подчеркнула воспитатель, в августе в детском саду планируют организовать сбор рисунков и новых посылок для поддержки российских военнослужащих.

https://ria.ru/20231201/svo-1913221100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородский район, сво, благотворительность, книги, книги