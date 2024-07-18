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Кировские предприятия начали выпускать детали для фармкомпании "Нанолек" - РИА Новости, 18.07.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
16:28 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/detali-1960519772.html
Кировские предприятия начали выпускать детали для фармкомпании "Нанолек"
Кировские предприятия начали выпускать детали для фармкомпании "Нанолек" - РИА Новости, 18.07.2024
Кировские предприятия начали выпускать детали для фармкомпании "Нанолек"
Кировские предприятия начали производить детали и узлы для биофармацевтической компании "Нанолек", сообщает пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:28
2024-07-18T16:28
кировская область
киров
оричевский район
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Кировские предприятия начали производить детали и узлы для биофармацевтической компании "Нанолек", сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Компания перешла на сотрудничество с российскими поставщиками и местными станкостроительными предприятиями при реализации комплекса мероприятий по импортозамещению. "Инженерно-технические специалисты компании "Нанолек" выполняют чертежи необходимых производству деталей и узлов, а кировские предприятия – "Стальная марка", "Детали машин", ИП Рукавишников – занимаются их изготовлением. Только в прошлом году и в первом квартале 2024 года "Нанолек" заказал у местных поставщиков 6,5 тысяч единиц деталей", - говорится в сообщении. Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что регион укрепляет технологический суверенитет. "Замещаем импорт отечественными товарами, эффективно перестраиваем экономику. В части станкостроения, производства деталей и узлов у нашей области есть серьезные наработки. В год 650-летия города Кирова рассчитываем усилить это направление и готовим заявку на создание кампуса мирового уровня со специализацией "Станкостроение", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Экономия от сотрудничества с кировскими станкостроительными компаниями выражается не только в финансовом отношении: для некоторых элементов и узлов оборудования инженерами кировской фармкомпании делаются доработки, проводится модернизация, что позволяет увеличить срок работы оборудования. Одновременно на предприятии ведется большая работа по переходу на российское программное обеспечение. "Государством была поставлена комплексная задача по импортозамещению, в том числе в фармацевтической отрасли. "Нанолек" работает в этом направлении и постепенно переходит на продукцию и комплектующие отечественных производителей", — приводятся в сообщении слова генерального директора компании Владимира Нестеренко. Активное содействие в поиске отечественных производителей компании "Нанолек" оказывает министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. На сегодня уже найдены семь предприятий-партнеров, способных выпускать необходимые комплектующие и оборудование, а региональный Фонд развития промышленности взял на себя сопровождение заявки "Нанолека" об организации в Оричевском районе научно-производственного центра фармацевтической разработки и создании участка производства вакцины против вируса папилломы человека.
https://ria.ru/20240619/matvienko-1953971807.html
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киров, оричевский район, александр соколов
Кировская область, Киров, Оричевский район, Александр Соколов

Кировские предприятия начали выпускать детали для фармкомпании "Нанолек"

© iStock.com / Extreme MediaПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© iStock.com / Extreme Media
Производство лекарств
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Кировские предприятия начали производить детали и узлы для биофармацевтической компании "Нанолек", сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Компания перешла на сотрудничество с российскими поставщиками и местными станкостроительными предприятиями при реализации комплекса мероприятий по импортозамещению.
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"Инженерно-технические специалисты компании "Нанолек" выполняют чертежи необходимых производству деталей и узлов, а кировские предприятия – "Стальная марка", "Детали машин", ИП Рукавишников – занимаются их изготовлением. Только в прошлом году и в первом квартале 2024 года "Нанолек" заказал у местных поставщиков 6,5 тысяч единиц деталей", - говорится в сообщении.
Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что регион укрепляет технологический суверенитет.
"Замещаем импорт отечественными товарами, эффективно перестраиваем экономику. В части станкостроения, производства деталей и узлов у нашей области есть серьезные наработки. В год 650-летия города Кирова рассчитываем усилить это направление и готовим заявку на создание кампуса мирового уровня со специализацией "Станкостроение", – цитирует пресс-служба слова Соколова.
Экономия от сотрудничества с кировскими станкостроительными компаниями выражается не только в финансовом отношении: для некоторых элементов и узлов оборудования инженерами кировской фармкомпании делаются доработки, проводится модернизация, что позволяет увеличить срок работы оборудования. Одновременно на предприятии ведется большая работа по переходу на российское программное обеспечение.
"Государством была поставлена комплексная задача по импортозамещению, в том числе в фармацевтической отрасли. "Нанолек" работает в этом направлении и постепенно переходит на продукцию и комплектующие отечественных производителей", — приводятся в сообщении слова генерального директора компании Владимира Нестеренко.
Активное содействие в поиске отечественных производителей компании "Нанолек" оказывает министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. На сегодня уже найдены семь предприятий-партнеров, способных выпускать необходимые комплектующие и оборудование, а региональный Фонд развития промышленности взял на себя сопровождение заявки "Нанолека" об организации в Оричевском районе научно-производственного центра фармацевтической разработки и создании участка производства вакцины против вируса папилломы человека.
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Кировская областьКировОричевский районАлександр Соколов
 
 
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