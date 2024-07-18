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Новороссийские десантники уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ
Новороссийские десантники уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
Новороссийские десантники уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ
Операторы FPV-дронов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ к... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T05:19
2024-07-18T05:19
2024-07-18T05:19
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ к северо-западу от Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ в опорных пунктах к северо-западу от Вербового", - сообщили в МО. Уточняется, что операторы дронов-камикадзе обследуют линию боевого соприкосновения и, при обнаружении противника, уничтожают цели. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются снаряды с фугасным зарядом или с кумулятивным. "FPV-дрон развивает скорость более 100 километров в час, от него практически невозможно уйти. Уничтожают пункты временного расположения боевиков ВСУ, его военную технику и артиллерию", - добавили в оборонном ведомстве.
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Новороссийские десантники уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ
Новороссийский десант уничтожил FPV-дронами четыре наблюдательных пункта ВСУ
ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ к северо-западу от Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Операторы FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ в опорных пунктах к северо-западу от Вербового", - сообщили в МО.
Уточняется, что операторы дронов-камикадзе обследуют линию боевого соприкосновения и, при обнаружении противника, уничтожают цели. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются снаряды с фугасным зарядом или с кумулятивным.
"FPV-дрон развивает скорость более 100 километров в час, от него практически невозможно уйти. Уничтожают пункты временного расположения боевиков ВСУ, его военную технику и артиллерию", - добавили в оборонном ведомстве.