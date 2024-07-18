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В Уфе завели дело после нападения мужчины на подростка-байкера - РИА Новости, 18.07.2024
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22:41 18.07.2024 (обновлено: 22:42 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/delo-1960593169.html
В Уфе завели дело после нападения мужчины на подростка-байкера
В Уфе завели дело после нападения мужчины на подростка-байкера - РИА Новости, 18.07.2024
В Уфе завели дело после нападения мужчины на подростка-байкера
Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве после нападения мужчины на подростка-байкера на улице в Уфе, сообщает пресс-служба следственного управления... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:41
2024-07-18T22:42
происшествия
уфа
октябрьский район
россия
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ПЕРМЬ, 18 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве после нападения мужчины на подростка-байкера на улице в Уфе, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Башкирии. По данным ведомства, в среду на одной из улиц в селе Нагаево мужчина по малозначительному поводу из хулиганских побуждений ударил 16-летнего парня жестяной банкой по голове. Ранее в соцсетях появилась информация, что житель Уфы избил подростка-байкера банкой пива. На опубликованном видео видно, как мужчина бросает банку пива в сторону юноши и при этом ругается матом. Подростки разбегаются от разъяренного человека в разные стороны, забегают в кафе. Со ссылкой на очевидцев уточнялось, что подростки катались на питбайках и заехали на парковку в микрорайоне Нагаево. Позже на паркинг "влетел" серебристый Renault и резко затормозил рядом с компанией. Один из юношей выругался на водителя, мужчина выскочил из машины, завязался конфликт. "Следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы СУ СКР по РБ расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Село Нагаево находится примерно в 17 километрах от центра Уфы, вблизи аэропорта.
https://ria.ru/20240718/deputat-1960581149.html
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происшествия, уфа, октябрьский район, россия
Происшествия, Уфа, Октябрьский район, Россия
В Уфе завели дело после нападения мужчины на подростка-байкера

СУ СКР: в Уфе завели дело после нападения мужчины на подростка-байкера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 18 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве после нападения мужчины на подростка-байкера на улице в Уфе, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Башкирии.
По данным ведомства, в среду на одной из улиц в селе Нагаево мужчина по малозначительному поводу из хулиганских побуждений ударил 16-летнего парня жестяной банкой по голове.
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Ранее в соцсетях появилась информация, что житель Уфы избил подростка-байкера банкой пива. На опубликованном видео видно, как мужчина бросает банку пива в сторону юноши и при этом ругается матом. Подростки разбегаются от разъяренного человека в разные стороны, забегают в кафе. Со ссылкой на очевидцев уточнялось, что подростки катались на питбайках и заехали на парковку в микрорайоне Нагаево. Позже на паркинг "влетел" серебристый Renault и резко затормозил рядом с компанией. Один из юношей выругался на водителя, мужчина выскочил из машины, завязался конфликт.
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы СУ СКР по РБ расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Село Нагаево находится примерно в 17 километрах от центра Уфы, вблизи аэропорта.
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