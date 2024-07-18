https://ria.ru/20240718/delo-1960556086.html

Житель Орла попал под уголовное дело из-за продажи часов

Житель Орла попал под уголовное дело из-за продажи часов - РИА Новости, 18.07.2024

Житель Орла попал под уголовное дело из-за продажи часов

Житель Орла Иван Тарабанов заявил РИА Новости, что на него завели уголовное дело за продажу четырех пар часов с функцией слежения "радионяня" и вменяют... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:58

2024-07-18T17:58

2024-07-18T20:37

происшествия

россия

орел

барнаул

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Житель Орла Иван Тарабанов заявил РИА Новости, что на него завели уголовное дело за продажу четырех пар часов с функцией слежения "радионяня" и вменяют незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, - похожая ситуация ранее возникала в деле курганского фермера, оснастившего корову GPS-трекером.Тарабанов, работающий электромонтером в Орле, рассказал агентству, что попал под уголовное дело после того, как в 2022 году на онлайн-площадке объявлений продал покупателю из Барнаула часы с функцией "радионяни"."Три пары часов установлены были в трех комнатах для наблюдения за собакой. Она была щенком… переживали, что что-то может случиться, что-то порвет... нашкодничает, чтобы быстрее вернуться домой... Потом собака уже подросла, я их решил продать" – рассказал Тарабанов агентству.Мужчина пояснил, что покупатель просил продать четыре штуки, поэтому четвертые часы он дополнительно заказал и купил в интернет-магазине. После продажи часов, по словам Тарабанова, его вызвали к следователю и завели уголовное дело, а покупателями из Барнаула, утверждает орловчанин, оказались сотрудники правоохранительных органов. Как он рассказал, дело сейчас рассматривается в суде, он обвиняется по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).Согласно заключению следственной экспертизы, с которой был ознакомлен мужчина, часы являются заводским устройством и относятся к специальному средству слежения. Электромонтер не считает себя виновным. "Я думал, что часы, продающиеся в свободном доступе и спокойно проходящие таможню, не могут являться чем-то незаконным", – сказал Тарабанов агентству.Согласно открытым данным базы судейских решений, данное дело в отношении Ивана Тарабанова было зарегистрировано 15 января 2024 года. В картотеке Заводского районного суда города Орла материалы дела с этим же номером закрыты, однако указана статья 138.1 УК РФ, по которой проходит обвиняемый. Рассмотрение дела неоднократно переносилось по неявке подсудимого из-за болезни и по другим основаниям, следующее заседание должно состояться 23 июля.Позднее в пресс-службе суда подтвердили РИА Новости, что в отношении жителя Орловской области запущено судебное делопроизводство по статье 138.1 УК РФ. "В настоящее время дело рассматривается Заводским районным судом по статье 138.1 УК РФ, идет судебное следствие, очередное судебное заседание состоится 23 июля", – сообщила агентству представитель пресс-службы.Ранее похожий случай произошел в Курганской области, где в январе 2017 года местный житель для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство "Мини А8" для передачи акустической информации из помещения. Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский районный суд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности. Фермер заявлял, что купил GPS-маячок для контроля местоположения отбивающейся от стада коровы.Дело курганского фермера получило большую известность - на ежегодной пресс-конференции президента РФ корреспондент RT задал Владимиру Путину вопрос о той ситуации. Глава государства ответил, что постарается разобраться в инциденте.Президент по итогам пресс-конференции поручил проанализировать практику применения в отношении физических лиц статьи о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на соблюдение интересов граждан, приобретающих бытовые технические устройства, имеющие признаки специальных технических средств для негласного получения информации, но не предназначенные для этих целей.В марте 2018 года следственные органы прекратили уголовное дело в отношении фермера из Курганской области, так как после проведения ряда следственных действий не было собрано доказательств, свидетельствующих о наличии у обвиняемого умысла, направленного на негласное получение информации. Прокуратура с этим постановлением согласилась.

https://ria.ru/20240428/moshenniki-1942873645.html

https://ria.ru/20240626/telefon-1955665121.html

https://ria.ru/20240502/smartfony-1943387768.html

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происшествия, россия, орел, барнаул