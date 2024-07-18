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Великобритания внесла 11 танкеров в список антироссийских санкций - РИА Новости, 18.07.2024
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17:41 18.07.2024 (обновлено: 18:01 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/britanija-1960549876.html
Великобритания внесла 11 танкеров в список антироссийских санкций
Великобритания внесла 11 танкеров в список антироссийских санкций - РИА Новости, 18.07.2024
Великобритания внесла 11 танкеров в список антироссийских санкций
Великобритания внесла в список антироссийских санкций 11 нефтяных танкеров за участие в деятельности, якобы подрывающей суверенитет Украины, следует из... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:41
2024-07-18T18:01
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россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в список антироссийских санкций 11 нефтяных танкеров за участие в деятельности, якобы подрывающей суверенитет Украины, следует из документа, опубликованного минфином королевства. Среди нынешних владельцев-операторов танкеров указаны "Совкомфлот", а также другие иностранные компании, как Fornax Ship Management, Stream Ship Management FZCO, Almuhit Alhadi Marine Services и другие. Суда ходят под флагами Панамы, Габона и Островов Кука.Отмечается, что указанным судам запрещено заходить в британские порты, а их регистрация в судовом реестре Великобритании может быть прекращена. Кроме того, капитан или лоцман указанных судов может получить предписание об их задержании.Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал на встрече Европейского политического сообщества, проходящей в британском городе Вудсток, усилить меры по борьбе с танкерами, которые якобы используются для перевозки российской нефти в обход западных ограничений.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929004991.html
https://ria.ru/20240707/sanktsii-1958026409.html
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великобритания, украина, панама, совкомфлот, россия, кир стармер, владимир путин, евросоюз
Великобритания, Украина, Панама, Совкомфлот, Россия, Кир Стармер, Владимир Путин, Евросоюз
Великобритания внесла 11 танкеров в список антироссийских санкций

Минфин Великобритании внес 11 нефтяных танкеров в список антироссийских санкций

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в список антироссийских санкций 11 нефтяных танкеров за участие в деятельности, якобы подрывающей суверенитет Украины, следует из документа, опубликованного минфином королевства.
Среди нынешних владельцев-операторов танкеров указаны "Совкомфлот", а также другие иностранные компании, как Fornax Ship Management, Stream Ship Management FZCO, Almuhit Alhadi Marine Services и другие. Суда ходят под флагами Панамы, Габона и Островов Кука.
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Великобритания ввела новые санкции против России
22 февраля, 15:41
Отмечается, что указанным судам запрещено заходить в британские порты, а их регистрация в судовом реестре Великобритании может быть прекращена. Кроме того, капитан или лоцман указанных судов может получить предписание об их задержании.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал на встрече Европейского политического сообщества, проходящей в британском городе Вудсток, усилить меры по борьбе с танкерами, которые якобы используются для перевозки российской нефти в обход западных ограничений.
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Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ВеликобританияУкраинаПанамаСовкомфлотРоссияКир СтармерВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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