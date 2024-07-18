https://ria.ru/20240718/boeing--1960577648.html

Летевший в Сан-Франциско Boeing экстренно приземлился в Красноярске

Летевший в Сан-Франциско Boeing экстренно приземлился в Красноярске - РИА Новости, 18.07.2024

Летевший в Сан-Франциско Boeing экстренно приземлился в Красноярске

Самолет Boeing, летевший из Дели в Сан-Франциско, экстренно приземлился в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:12

2024-07-18T20:12

2024-07-18T21:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сан-франциско

красноярск

происшествия

дели

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

air india

boeing 777

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960582457_0:243:2453:1623_1920x0_80_0_0_fb8258cf6786496d03ae9483e2494734.jpg

КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Самолет Boeing, летевший из Дели в Сан-Франциско, экстренно приземлился в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону."Сработала сигнализация из багажного отсека, там что-то не так, наши силы на месте, самолет уже приземлился. Скорее всего, что-то внутри (произошло. — Прим. ред.), внешних признаков поломки нет, его нужно отбуксировать", — пояснили в ведомстве.Как уточнили в Росавиации, речь идет о Boeing 777 авиакомпании Air India, на котором находятся 243 пассажира. Около 18:30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж лайнера доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту Красноярска.В 19:52 самолет благополучно приземлился в Емельяново, а через пять минут самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков задымления на борту не выявили, добавили в агентстве. В самой авиакомпании Air India заявили, что рейс был перенаправлен в аэропорт Красноярска по техническим причинам."Работаем с соответствующими властями, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, пока мы принимаем решение о дальнейших действиях", — написал перевозчик в соцсети X.По данным экстренных служб, медицинская помощь никому не понадобилась.Позднее в главке МЧС по Красноярскому краю сообщили, что специалисты не обнаружили возгораний на борту и допустили, что это могло быть ложно срабатывание сигнализации. Отмечается, что более точная информация появится только утром.

https://ria.ru/20240718/passazhiry-1960584704.html

https://ria.ru/20240702/samolet-1956870055.html

https://ria.ru/20240713/posadka-1959402572.html

сан-франциско

красноярск

дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сан-франциско, красноярск, происшествия, дели, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), air india, boeing 777