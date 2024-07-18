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Летевший в Сан-Франциско Boeing экстренно приземлился в Красноярске - РИА Новости, 18.07.2024
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20:12 18.07.2024 (обновлено: 21:39 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/boeing--1960577648.html
Летевший в Сан-Франциско Boeing экстренно приземлился в Красноярске
Летевший в Сан-Франциско Boeing экстренно приземлился в Красноярске - РИА Новости, 18.07.2024
Летевший в Сан-Франциско Boeing экстренно приземлился в Красноярске
Самолет Boeing, летевший из Дели в Сан-Франциско, экстренно приземлился в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:12
2024-07-18T21:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сан-франциско
красноярск
происшествия
дели
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
air india
boeing 777
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КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Самолет Boeing, летевший из Дели в Сан-Франциско, экстренно приземлился в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону."Сработала сигнализация из багажного отсека, там что-то не так, наши силы на месте, самолет уже приземлился. Скорее всего, что-то внутри (произошло. — Прим. ред.), внешних признаков поломки нет, его нужно отбуксировать", — пояснили в ведомстве.Как уточнили в Росавиации, речь идет о Boeing 777 авиакомпании Air India, на котором находятся 243 пассажира. Около 18:30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж лайнера доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту Красноярска.В 19:52 самолет благополучно приземлился в Емельяново, а через пять минут самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков задымления на борту не выявили, добавили в агентстве. В самой авиакомпании Air India заявили, что рейс был перенаправлен в аэропорт Красноярска по техническим причинам."Работаем с соответствующими властями, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, пока мы принимаем решение о дальнейших действиях", — написал перевозчик в соцсети X.По данным экстренных служб, медицинская помощь никому не понадобилась.Позднее в главке МЧС по Красноярскому краю сообщили, что специалисты не обнаружили возгораний на борту и допустили, что это могло быть ложно срабатывание сигнализации. Отмечается, что более точная информация появится только утром.
https://ria.ru/20240718/passazhiry-1960584704.html
https://ria.ru/20240702/samolet-1956870055.html
https://ria.ru/20240713/posadka-1959402572.html
сан-франциско
красноярск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сан-франциско, красноярск, происшествия, дели, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), air india, boeing 777
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сан-Франциско, Красноярск, Происшествия, Дели, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Air India, Boeing 777
Летевший в Сан-Франциско Boeing экстренно приземлился в Красноярске

Boeing, летевший из Дели в Сан-Франциско, экстренно приземлился в Красноярске

CC BY 2.0 / Rob Hodgkins / Boeing 777-200Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India
Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
CC BY 2.0 / Rob Hodgkins / Boeing 777-200
Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Самолет Boeing, летевший из Дели в Сан-Франциско, экстренно приземлился в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону.
"Сработала сигнализация из багажного отсека, там что-то не так, наши силы на месте, самолет уже приземлился. Скорее всего, что-то внутри (произошло. — Прим. ред.), внешних признаков поломки нет, его нужно отбуксировать", — пояснили в ведомстве.
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Как уточнили в Росавиации, речь идет о Boeing 777 авиакомпании Air India, на котором находятся 243 пассажира. Около 18:30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж лайнера доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту Красноярска.
В 19:52 самолет благополучно приземлился в Емельяново, а через пять минут самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков задымления на борту не выявили, добавили в агентстве.
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В самой авиакомпании Air India заявили, что рейс был перенаправлен в аэропорт Красноярска по техническим причинам.
"Работаем с соответствующими властями, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, пока мы принимаем решение о дальнейших действиях", — написал перевозчик в соцсети X.
По данным экстренных служб, медицинская помощь никому не понадобилась.
Позднее в главке МЧС по Красноярскому краю сообщили, что специалисты не обнаружили возгораний на борту и допустили, что это могло быть ложно срабатывание сигнализации. Отмечается, что более точная информация появится только утром.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сан-ФранцискоКрасноярскПроисшествияДелиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Air IndiaBoeing 777
 
 
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