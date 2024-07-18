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Блогер Бил задолжал по взысканиям свыше 2,3 миллиона рублей
Блогер Бил задолжал по взысканиям свыше 2,3 миллиона рублей - РИА Новости, 18.07.2024
Блогер Бил задолжал по взысканиям свыше 2,3 миллиона рублей
Блогер Эдвард Бил, виновник резонансного ДТП в 2021 году, задолжал более 2,3 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T03:47
2024-07-18T03:47
2024-07-18T05:56
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госдума рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Блогер Эдвард Бил, виновник резонансного ДТП в 2021 году, задолжал более 2,3 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. По имеющимся данным, Бил задолжал по взысканиям имущественного характера свыше 2,38 миллиона рублей. Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара Audi RS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила надежду, что ФНС, МВД и СК РФ разберутся в деятельности блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. По ее данным, материалы по Эдварду Билу были направлены в СК РФ еще в декабре.
https://ria.ru/20240717/krest-1960296927.html
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россия, москва, происшествия, эдвард бил (блогер), екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, лига безопасного интернета, audi a8
Россия, Москва, Происшествия, Эдвард Бил (блогер), Екатерина Мизулина, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Лига безопасного интернета, Audi A8
Блогер Бил задолжал по взысканиям свыше 2,3 миллиона рублей
Виновный в резонансном ДТП в 2021 году блогер Бил задолжал 2,38 миллиона рублей