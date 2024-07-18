https://ria.ru/20240718/bloger-1960387715.html

Блогер Бил задолжал по взысканиям свыше 2,3 миллиона рублей

Блогер Бил задолжал по взысканиям свыше 2,3 миллиона рублей - РИА Новости, 18.07.2024

Блогер Бил задолжал по взысканиям свыше 2,3 миллиона рублей

Блогер Эдвард Бил, виновник резонансного ДТП в 2021 году, задолжал более 2,3 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T03:47

2024-07-18T03:47

2024-07-18T05:56

россия

москва

происшествия

эдвард бил (блогер)

екатерина мизулина

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Блогер Эдвард Бил, виновник резонансного ДТП в 2021 году, задолжал более 2,3 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. По имеющимся данным, Бил задолжал по взысканиям имущественного характера свыше 2,38 миллиона рублей. Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара Audi RS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила надежду, что ФНС, МВД и СК РФ разберутся в деятельности блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. По ее данным, материалы по Эдварду Билу были направлены в СК РФ еще в декабре.

https://ria.ru/20240717/krest-1960296927.html

https://ria.ru/20240620/blinovskaya-1954127792.html

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россия, москва, происшествия, эдвард бил (блогер), екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, лига безопасного интернета, audi a8