Благоустройство у Музея декоративного искусства в Москве выполнено на 60%
© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыБлагоустройство у Музея декоративного искусства в Москве выполнено на 60%
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Благоустройство у Музея декоративного искусства в Москве выполнено на 60%
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству территории Всероссийского музея декоративного искусства в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
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"Территория музея со старинным особняком - тихое обособленное место на Делегатской улице, в рамках проекта сохраним сложившуюся планировку с парадным пространством перед входом в главный дом и усадебным садом, но обновим инфраструктуру. Одной из основных задач является модернизация инженерных коммуникаций: сейчас ведется обновление системы ливневой канализации и теплосети", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что во дворе музея привели в порядок существующую подпорную стенку площадью 105 квадратных метров. Ее недостающие части восстановили, затем оштукатурили и покрасили.
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"Обновим покрытие на Центральной аллее перед входом и асфальт на остальной территории. В центральной части располагается зона отдыха, ее сохраним, там установят удобные лавочки и обустроят цветники. Освещать пространство будут фонари в историческом стиле, запланирована организация велопарковки", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что круговое движение на территории музея сохранится, так как это необходимо для комфортного проезда экскурсионных автобусов. Для другого транспорта въезд будет ограничен специальными боллардами.
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