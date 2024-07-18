https://ria.ru/20240718/blagoustroystvo-1961237295.html

Благоустройство у Музея декоративного искусства в Москве выполнено на 60%

Благоустройство у Музея декоративного искусства в Москве выполнено на 60% - РИА Новости, 22.07.2024

Благоустройство у Музея декоративного искусства в Москве выполнено на 60%

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству территории Всероссийского музея декоративного искусства в центре столицы,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-18T11:21

2024-07-18T11:21

2024-07-22T15:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961236670_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_04d9b66305b395865c5cfa4036d743d9.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству территории Всероссийского музея декоративного искусства в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков. "Территория музея со старинным особняком - тихое обособленное место на Делегатской улице, в рамках проекта сохраним сложившуюся планировку с парадным пространством перед входом в главный дом и усадебным садом, но обновим инфраструктуру. Одной из основных задач является модернизация инженерных коммуникаций: сейчас ведется обновление системы ливневой канализации и теплосети", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что во дворе музея привели в порядок существующую подпорную стенку площадью 105 квадратных метров. Ее недостающие части восстановили, затем оштукатурили и покрасили. "Обновим покрытие на Центральной аллее перед входом и асфальт на остальной территории. В центральной части располагается зона отдыха, ее сохраним, там установят удобные лавочки и обустроят цветники. Освещать пространство будут фонари в историческом стиле, запланирована организация велопарковки", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что круговое движение на территории музея сохранится, так как это необходимо для комфортного проезда экскурсионных автобусов. Для другого транспорта въезд будет ограничен специальными боллардами.

https://ria.ru/20240625/biryukov-1955284180.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков