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Сенатор призвал Байдена уйти в отставку в случае отказа от переизбрания
Сенатор призвал Байдена уйти в отставку в случае отказа от переизбрания - РИА Новости, 18.07.2024
Сенатор призвал Байдена уйти в отставку в случае отказа от переизбрания
Американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал отправить в отставку президента США Джо Байдена в том случае, если глава государства откажется от... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T23:25
2024-07-18T23:25
2024-07-18T23:25
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал отправить в отставку президента США Джо Байдена в том случае, если глава государства откажется от переизбрания из-за проблем со здоровьем, поскольку в этом случае он и в настоящее время не соответствует требованиям к занимаемой должности. "Если с тобой что-то не в порядке, что не позволяет баллотироваться на пост президента, то как ты можешь оставаться президентом? Если они собираются снять его с поста кандидата, то им придется снять его и с поста президента", - заявил Рубио журналистам в четверг.
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в мире, сша, марко рубио, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Марко Рубио, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Сенатор призвал Байдена уйти в отставку в случае отказа от переизбрания
Сенатор Рубио призвал Байдена уйти в отставку в случае отказа от переизбрания