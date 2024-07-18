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Сенатор призвал Байдена уйти в отставку в случае отказа от переизбрания

Сенатор призвал Байдена уйти в отставку в случае отказа от переизбрания - РИА Новости, 18.07.2024

Сенатор призвал Байдена уйти в отставку в случае отказа от переизбрания

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал отправить в отставку президента США Джо Байдена в том случае, если глава государства откажется от... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T23:25

2024-07-18T23:25

2024-07-18T23:25

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марко рубио

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал отправить в отставку президента США Джо Байдена в том случае, если глава государства откажется от переизбрания из-за проблем со здоровьем, поскольку в этом случае он и в настоящее время не соответствует требованиям к занимаемой должности. "Если с тобой что-то не в порядке, что не позволяет баллотироваться на пост президента, то как ты можешь оставаться президентом? Если они собираются снять его с поста кандидата, то им придется снять его и с поста президента", - заявил Рубио журналистам в четверг.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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