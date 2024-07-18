https://ria.ru/20240718/biden-1960561056.html

Ведущий телеканала в США призвал Байдена выйти из гонки после интервью

Ведущий телеканала в США призвал Байдена выйти из гонки после интервью - РИА Новости, 18.07.2024

Ведущий телеканала в США призвал Байдена выйти из гонки после интервью

Ведущий американского телеканала MSNBC Джо Скарборо призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки после проведенного с ним интервью, в котором... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:24

2024-07-18T18:24

2024-07-18T18:24

в мире

сша

джо байден

джо скарборо

выборы президента сша — 2024

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июл — РИА Новости. Ведущий американского телеканала MSNBC Джо Скарборо призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки после проведенного с ним интервью, в котором глава государства пытался в очередной раз заверить журналиста и общественность, что он готов ко второму сроку и рассчитывает переизбраться в ноябре. "Это плохо кончится, если продолжит затягиваться", - заявил телеведущий в эфире в четверг, комментируя нежелание Байдена выходить из гонки. По мнению Скарборо, который лично интервьюировал президента США неделей ранее, Байден заслуживает лучшего, чем то, что получает от своего наиболее близкого окружения. "Злость, которую я слышу, направлена на людей, держащих его в пузыре, у которых могут быть свои интересы, в том числе финансовые, удерживать его в гонке", - добавил журналист. Он призвал окружение президента проявить инициативу и помочь Байдену "поступить правильно". На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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в мире, сша, джо байден, джо скарборо, выборы президента сша — 2024