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Белоруссия заявила о готовности БРИКС видеть страну в качестве партнера - РИА Новости, 18.07.2024
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20:11 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/belorussiya-1960577339.html
Белоруссия заявила о готовности БРИКС видеть страну в качестве партнера
Белоруссия заявила о готовности БРИКС видеть страну в качестве партнера - РИА Новости, 18.07.2024
Белоруссия заявила о готовности БРИКС видеть страну в качестве партнера
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все члены БРИКС готовы видеть республику в качестве страны-партнера организации. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:11
2024-07-18T20:11
белоруссия
брикс
в мире
россия
александр лукашенко
казань
наталья кочанова
сергей лавров
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МИНСК, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все члены БРИКС готовы видеть республику в качестве страны-партнера организации."Пока в БРИКС 10 членов. Сейчас формулируется окончательное юридическое закрепление термина "партнер" или "наблюдатель" БРИКС. Мы очень надеемся, что к саммиту БРИКС в Казани оно будет окончательно сформулировано. С учетом проведенных переговоров со всеми странами - членами БРИКС есть зафиксированная договоренность о том, что Беларусь будет среди первых партнеров этой организации", - сказал Рыженков интервью телеканалу ОНТ.Он пояснил, что, как ожидается, таких стран будет не больше 10, и Белоруссия будет в их числе."У нас есть подтверждение, что все члены БРИКС готовы видеть там Беларусь в качестве одной из десяти", - подчеркнул министр.Глава МИД Белоруссии также заявил, что ожидается участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в саммите БРИКС в Казани, оно будет полноформатным. Рыженков подчеркнул, что Белоруссия уже тесно сотрудничает с БРИКС и активно участвует в мероприятиях в рамках организации."Президент в октябре собирается посетить саммит БРИКС в Казани. И это будет полноформатное участие с учетом еще и встреч на двустороннем треке", - сказал он.Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957462206.html
https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html
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белоруссия, брикс, в мире, россия, александр лукашенко, казань, наталья кочанова, сергей лавров
Белоруссия, БРИКС, В мире, Россия, Александр Лукашенко, Казань, Наталья Кочанова, Сергей Лавров
Белоруссия заявила о готовности БРИКС видеть страну в качестве партнера

МИД Белоруссии: все члены БРИКС готовы видеть республику в качестве партнера

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
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МИНСК, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все члены БРИКС готовы видеть республику в качестве страны-партнера организации.
"Пока в БРИКС 10 членов. Сейчас формулируется окончательное юридическое закрепление термина "партнер" или "наблюдатель" БРИКС. Мы очень надеемся, что к саммиту БРИКС в Казани оно будет окончательно сформулировано. С учетом проведенных переговоров со всеми странами - членами БРИКС есть зафиксированная договоренность о том, что Беларусь будет среди первых партнеров этой организации", - сказал Рыженков интервью телеканалу ОНТ.
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Он пояснил, что, как ожидается, таких стран будет не больше 10, и Белоруссия будет в их числе.
"У нас есть подтверждение, что все члены БРИКС готовы видеть там Беларусь в качестве одной из десяти", - подчеркнул министр.
Глава МИД Белоруссии также заявил, что ожидается участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в саммите БРИКС в Казани, оно будет полноформатным. Рыженков подчеркнул, что Белоруссия уже тесно сотрудничает с БРИКС и активно участвует в мероприятиях в рамках организации.
"Президент в октябре собирается посетить саммит БРИКС в Казани. И это будет полноформатное участие с учетом еще и встреч на двустороннем треке", - сказал он.
Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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БелоруссияБРИКСВ миреРоссияАлександр ЛукашенкоКазаньНаталья КочановаСергей Лавров
 
 
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