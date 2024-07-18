Белоруссия заявила о готовности БРИКС видеть страну в качестве партнера
МИД Белоруссии: все члены БРИКС готовы видеть республику в качестве партнера
Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
МИНСК, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все члены БРИКС готовы видеть республику в качестве страны-партнера организации.
"Пока в БРИКС 10 членов. Сейчас формулируется окончательное юридическое закрепление термина "партнер" или "наблюдатель" БРИКС. Мы очень надеемся, что к саммиту БРИКС в Казани оно будет окончательно сформулировано. С учетом проведенных переговоров со всеми странами - членами БРИКС есть зафиксированная договоренность о том, что Беларусь будет среди первых партнеров этой организации", - сказал Рыженков интервью телеканалу ОНТ.
Он пояснил, что, как ожидается, таких стран будет не больше 10, и Белоруссия будет в их числе.
"У нас есть подтверждение, что все члены БРИКС готовы видеть там Беларусь в качестве одной из десяти", - подчеркнул министр.
Глава МИД Белоруссии также заявил, что ожидается участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в саммите БРИКС в Казани, оно будет полноформатным. Рыженков подчеркнул, что Белоруссия уже тесно сотрудничает с БРИКС и активно участвует в мероприятиях в рамках организации.
"Президент в октябре собирается посетить саммит БРИКС в Казани. И это будет полноформатное участие с учетом еще и встреч на двустороннем треке", - сказал он.
Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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