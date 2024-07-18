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СМИ: кампания Байдена призвала делегатов не критиковать его публично - РИА Новости, 18.07.2024
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23:41 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/bayden-1960597455.html
СМИ: кампания Байдена призвала делегатов не критиковать его публично
СМИ: кампания Байдена призвала делегатов не критиковать его публично - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ: кампания Байдена призвала делегатов не критиковать его публично
Предвыборная кампания действующего президента США Джо Байдена воздействует на делегатов съезда демократической партии, призывая воздержаться от публичной... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T23:41
2024-07-18T23:41
в мире
сша
чикаго
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания действующего президента США Джо Байдена воздействует на делегатов съезда демократической партии, призывая воздержаться от публичной критики президента и проголосовать за его кандидатуру, несмотря на растущее внутрипартийное недовольство, пишет газета New York Times, ссылаясь на источники. "Согласно проведенному опросу и сообщениям, полученным New York Times, партийные чиновники и предвыборный штаб Байдена также призвали делегатов хранить молчание о своих беспокойствах. В некоторых случаях делегаты заявили, что, по их мнению, выражение несогласия может лишить их возможности участвовать в съезде", - пишет газета. Предвыборный штаб обзванивает сотни делегатов конвенции, которые будут голосовать за кандидатуру в президенты от демократов, чтобы убедиться, что каждый из них понимает свою роль "делегата, заручившегося поддержать Байдена", отмечают источники. В то же время делегаты недовольны тем, что штаб так и не дал развернутых ответов касательно опасений о состоянии здоровья Байдена ни публично, ни в частных разговорах. Помимо этого, поскольку демократы решили проводить избрание кандидатуры онлайн вместо голосование на съезде, делегаты недовольны тем, что дорогостоящая поездка на съезд партии в Чикаго по сути теряет свой смысл. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240718/bayden-1960583608.html
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в мире, сша, чикаго, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ: кампания Байдена призвала делегатов не критиковать его публично

NYT: кампания Байдена призвала делегатов съезда не критиковать его публично

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания действующего президента США Джо Байдена воздействует на делегатов съезда демократической партии, призывая воздержаться от публичной критики президента и проголосовать за его кандидатуру, несмотря на растущее внутрипартийное недовольство, пишет газета New York Times, ссылаясь на источники.
"Согласно проведенному опросу и сообщениям, полученным New York Times, партийные чиновники и предвыборный штаб Байдена также призвали делегатов хранить молчание о своих беспокойствах. В некоторых случаях делегаты заявили, что, по их мнению, выражение несогласия может лишить их возможности участвовать в съезде", - пишет газета.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
СМИ: команда Байдена хотела наказать конгрессвумен за призыв выйти из гонки
Вчера, 20:58
Предвыборный штаб обзванивает сотни делегатов конвенции, которые будут голосовать за кандидатуру в президенты от демократов, чтобы убедиться, что каждый из них понимает свою роль "делегата, заручившегося поддержать Байдена", отмечают источники.
В то же время делегаты недовольны тем, что штаб так и не дал развернутых ответов касательно опасений о состоянии здоровья Байдена ни публично, ни в частных разговорах. Помимо этого, поскольку демократы решили проводить избрание кандидатуры онлайн вместо голосование на съезде, делегаты недовольны тем, что дорогостоящая поездка на съезд партии в Чикаго по сути теряет свой смысл.
Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Сенатор рассказал о расколе и унынии демократов из-за кандидатуры Байдена
Вчера, 17:50
 
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