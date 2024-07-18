https://ria.ru/20240718/bayden-1960597455.html

СМИ: кампания Байдена призвала делегатов не критиковать его публично

СМИ: кампания Байдена призвала делегатов не критиковать его публично - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: кампания Байдена призвала делегатов не критиковать его публично

Предвыборная кампания действующего президента США Джо Байдена воздействует на делегатов съезда демократической партии, призывая воздержаться от публичной... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T23:41

2024-07-18T23:41

2024-07-18T23:41

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания действующего президента США Джо Байдена воздействует на делегатов съезда демократической партии, призывая воздержаться от публичной критики президента и проголосовать за его кандидатуру, несмотря на растущее внутрипартийное недовольство, пишет газета New York Times, ссылаясь на источники. "Согласно проведенному опросу и сообщениям, полученным New York Times, партийные чиновники и предвыборный штаб Байдена также призвали делегатов хранить молчание о своих беспокойствах. В некоторых случаях делегаты заявили, что, по их мнению, выражение несогласия может лишить их возможности участвовать в съезде", - пишет газета. Предвыборный штаб обзванивает сотни делегатов конвенции, которые будут голосовать за кандидатуру в президенты от демократов, чтобы убедиться, что каждый из них понимает свою роль "делегата, заручившегося поддержать Байдена", отмечают источники. В то же время делегаты недовольны тем, что штаб так и не дал развернутых ответов касательно опасений о состоянии здоровья Байдена ни публично, ни в частных разговорах. Помимо этого, поскольку демократы решили проводить избрание кандидатуры онлайн вместо голосование на съезде, делегаты недовольны тем, что дорогостоящая поездка на съезд партии в Чикаго по сути теряет свой смысл. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960583608.html

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в мире, сша, чикаго, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024