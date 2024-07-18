https://ria.ru/20240718/bayden-1960587705.html

Спикер палаты представителей не считает Байдена пригодным к роли президента

Спикер палаты представителей не считает Байдена пригодным к роли президента - РИА Новости, 18.07.2024

Спикер палаты представителей не считает Байдена пригодным к роли президента

Спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей США Майк Джонсон в четверг публично заявил, что не считает президента Джо Байдена пригодным на роль... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T21:45

2024-07-18T21:45

2024-07-18T21:58

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей США Майк Джонсон в четверг публично заявил, что не считает президента Джо Байдена пригодным на роль главы государства."Я не считаю, что он пригоден на эту роль на данный момент", - сказал конгрессмен в интервью газете Politico.При этом он выразил уверенность в том, что гипотетическая замена Байдена на другого кандидата в президенты от Демократической партии США стала бы нарушением давних традиций и законов страны."Я не знаю способа, по которому они (демократы - ред.) могут просто взмахнуть волшебной палочкой и заставить все это исчезнуть, не нарушив, по крайней мере, великой традиции и, возможно, законов в некоторых штатах", - прокомментировал Джонсон.По его мнению, демократы могут столкнуться со значительными юридическими трудностями, если попытаются заменить на текущем этапе Байдена на другого кандидата.

https://ria.ru/20240718/ekspert-1960414197.html

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в мире, сша, джо байден, майк джонсон