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Спикер палаты представителей не считает Байдена пригодным к роли президента - РИА Новости, 18.07.2024
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21:45 18.07.2024 (обновлено: 21:58 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/bayden-1960587705.html
Спикер палаты представителей не считает Байдена пригодным к роли президента
Спикер палаты представителей не считает Байдена пригодным к роли президента - РИА Новости, 18.07.2024
Спикер палаты представителей не считает Байдена пригодным к роли президента
Спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей США Майк Джонсон в четверг публично заявил, что не считает президента Джо Байдена пригодным на роль... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:45
2024-07-18T21:58
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей США Майк Джонсон в четверг публично заявил, что не считает президента Джо Байдена пригодным на роль главы государства."Я не считаю, что он пригоден на эту роль на данный момент", - сказал конгрессмен в интервью газете Politico.При этом он выразил уверенность в том, что гипотетическая замена Байдена на другого кандидата в президенты от Демократической партии США стала бы нарушением давних традиций и законов страны."Я не знаю способа, по которому они (демократы - ред.) могут просто взмахнуть волшебной палочкой и заставить все это исчезнуть, не нарушив, по крайней мере, великой традиции и, возможно, законов в некоторых штатах", - прокомментировал Джонсон.По его мнению, демократы могут столкнуться со значительными юридическими трудностями, если попытаются заменить на текущем этапе Байдена на другого кандидата.
https://ria.ru/20240718/ekspert-1960414197.html
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в мире, сша, джо байден, майк джонсон
В мире, США, Джо Байден, Майк Джонсон
Спикер палаты представителей не считает Байдена пригодным к роли президента

Спикер палаты представителей США не считает Байдена пригодным к роли президента

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМайк Джонсон
Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей США Майк Джонсон в четверг публично заявил, что не считает президента Джо Байдена пригодным на роль главы государства.
"Я не считаю, что он пригоден на эту роль на данный момент", - сказал конгрессмен в интервью газете Politico.
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При этом он выразил уверенность в том, что гипотетическая замена Байдена на другого кандидата в президенты от Демократической партии США стала бы нарушением давних традиций и законов страны.
"Я не знаю способа, по которому они (демократы - ред.) могут просто взмахнуть волшебной палочкой и заставить все это исчезнуть, не нарушив, по крайней мере, великой традиции и, возможно, законов в некоторых штатах", - прокомментировал Джонсон.
По его мнению, демократы могут столкнуться со значительными юридическими трудностями, если попытаются заменить на текущем этапе Байдена на другого кандидата.
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