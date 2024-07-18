https://ria.ru/20240718/bayden-1960571036.html

Белый дом отказался комментировать здоровье Байдена

Белый дом отказался комментировать здоровье Байдена - РИА Новости, 18.07.2024

Белый дом отказался комментировать здоровье Байдена

Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг отказался комментировать журналистам самочувствие президента США Джо Байдена, у которого, как стало известно... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:22

2024-07-18T19:22

2024-07-18T19:29

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг отказался комментировать журналистам самочувствие президента США Джо Байдена, у которого, как стало известно накануне, был выявлен коронавирус."Что касается здоровья президента, я не являюсь надежным источником информации в данном вопросе", - сказал Кирби в ходе брифинга. При этом чиновник входит в ближний круг президента США, регулярно выступает с трибуны Белого дома и консультирует главу государства по вопросам внешней политики на регулярной основе.Представитель Белого дома также добавил, что не ожидает каких-либо изменений в графике работы Байдена на следующей неделе в свете предстоящего визита в Вашингтон израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

https://ria.ru/20240718/obama-1960572007.html

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сша, вашингтон (штат), в мире, джо байден, джон кирби, биньямин нетаньяху