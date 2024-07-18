https://ria.ru/20240718/bayden-1960571036.html
Белый дом отказался комментировать здоровье Байдена
Белый дом отказался комментировать здоровье Байдена - РИА Новости, 18.07.2024
Белый дом отказался комментировать здоровье Байдена
Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг отказался комментировать журналистам самочувствие президента США Джо Байдена, у которого, как стало известно... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:22
2024-07-18T19:22
2024-07-18T19:29
сша
вашингтон (штат)
в мире
джо байден
джон кирби
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280327_0:0:2264:1274_1920x0_80_0_0_8dda3518afb4d0e0c0eacba48e996e0d.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг отказался комментировать журналистам самочувствие президента США Джо Байдена, у которого, как стало известно накануне, был выявлен коронавирус."Что касается здоровья президента, я не являюсь надежным источником информации в данном вопросе", - сказал Кирби в ходе брифинга. При этом чиновник входит в ближний круг президента США, регулярно выступает с трибуны Белого дома и консультирует главу государства по вопросам внешней политики на регулярной основе.Представитель Белого дома также добавил, что не ожидает каких-либо изменений в графике работы Байдена на следующей неделе в свете предстоящего визита в Вашингтон израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
https://ria.ru/20240718/obama-1960572007.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280327_85:0:2264:1634_1920x0_80_0_0_c5b9d3b9f9eb642ad4ada04ec7007fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), в мире, джо байден, джон кирби, биньямин нетаньяху
США, Вашингтон (штат), В мире, Джо Байден, Джон Кирби, Биньямин Нетаньяху
Белый дом отказался комментировать здоровье Байдена
Белый дом отказался комментировать самочувствие больного COVID-19 Байдена