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Белый дом отказался комментировать здоровье Байдена - РИА Новости, 18.07.2024
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19:22 18.07.2024 (обновлено: 19:29 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/bayden-1960571036.html
Белый дом отказался комментировать здоровье Байдена
Белый дом отказался комментировать здоровье Байдена - РИА Новости, 18.07.2024
Белый дом отказался комментировать здоровье Байдена
Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг отказался комментировать журналистам самочувствие президента США Джо Байдена, у которого, как стало известно... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:22
2024-07-18T19:29
сша
вашингтон (штат)
в мире
джо байден
джон кирби
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг отказался комментировать журналистам самочувствие президента США Джо Байдена, у которого, как стало известно накануне, был выявлен коронавирус."Что касается здоровья президента, я не являюсь надежным источником информации в данном вопросе", - сказал Кирби в ходе брифинга. При этом чиновник входит в ближний круг президента США, регулярно выступает с трибуны Белого дома и консультирует главу государства по вопросам внешней политики на регулярной основе.Представитель Белого дома также добавил, что не ожидает каких-либо изменений в графике работы Байдена на следующей неделе в свете предстоящего визита в Вашингтон израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
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сша, вашингтон (штат), в мире, джо байден, джон кирби, биньямин нетаньяху
США, Вашингтон (штат), В мире, Джо Байден, Джон Кирби, Биньямин Нетаньяху
Белый дом отказался комментировать здоровье Байдена

Белый дом отказался комментировать самочувствие больного COVID-19 Байдена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден в Белом доме
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг отказался комментировать журналистам самочувствие президента США Джо Байдена, у которого, как стало известно накануне, был выявлен коронавирус.
"Что касается здоровья президента, я не являюсь надежным источником информации в данном вопросе", - сказал Кирби в ходе брифинга. При этом чиновник входит в ближний круг президента США, регулярно выступает с трибуны Белого дома и консультирует главу государства по вопросам внешней политики на регулярной основе.
Представитель Белого дома также добавил, что не ожидает каких-либо изменений в графике работы Байдена на следующей неделе в свете предстоящего визита в Вашингтон израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
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СШАВашингтон (штат)В миреДжо БайденДжон КирбиБиньямин Нетаньяху
 
 
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