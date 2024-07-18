https://ria.ru/20240718/bayden-1960570645.html

СМИ: Байден взбесил демократов в конгрессе неоднозначным постом в соцсети

СМИ: Байден взбесил демократов в конгрессе неоднозначным постом в соцсети - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: Байден взбесил демократов в конгрессе неоднозначным постом в соцсети

Президент США Джо Байден, на днях заболевший коронавирусом, привел некоторых однопартийцев "в бешенство" своим постом в соцсети, который можно истолковать... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:17

2024-07-18T19:17

2024-07-18T19:17

в мире

сша

джо байден

выборы президента сша — 2024

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e461b21e12a410976e7b78b7fcdeec16.jpg

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, на днях заболевший коронавирусом, привел некоторых однопартийцев "в бешенство" своим постом в соцсети, который можно истолковать двояко, сообщил в четверг портал Axios, опросивший демократов в конгрессе. "Демократы в конгрессе оказались озадачены в среду, когда в предвыборном аккаунте президента Байдена в X (бывший Твиттер – ред.) был опубликован пост "Я болен" в качестве призыва к сбору средств сразу после того, как 81-летний президент сдал положительный тест на COVID", - пишет портал. Через две минуты после публикации поста Байден в реплае дополнил его словами "... от Илона Маска и его богатеньких дружков, пытающихся купить эти выборы. Если вы согласны, нажмите на ссылку", ведущую на сбор средств. В таком контексте выражение "I'm sick" в английском языке перестает означать болезнь и используется для выражения усталости, его можно перевести как "Я устал" или "Меня достали". "Демократы в Конгрессе тоже устали. Устали от газлайтинга (манипулирования – ред.), устали от бездействия и устали от людей, находящихся у власти, которые защищают президента, который вот-вот потеряет Белый дом, и при этом потянет с собой вниз Палату представителей", — приводит издание слова одного из демократов в нижней палате. Ранее Белый дом сообщил, что Байден заразился коронавирусом, у него проявились "мягкие" симптомы болезни. Вместе с тем СМИ предполагают, что Байден может использовать ковид как предлог для добровольного отказа от участия в выборах. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960520088.html

https://ria.ru/20240718/bayden-1960550925.html

https://ria.ru/20240718/harris-1960525272.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024, илон маск